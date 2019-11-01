“mbc-maser” تردد قناة أم بي سي مصر تحديث نوفمبر 2019 على نايل سات برنامج “The...

أصبح تردد “قناة أم بي سي مصر mbc-maser” من أكثر ترددات القنوات بحثا خلال الفترة الأخيرة، ويرجع السبب وراء ذلك للمحتوى الإعلامي الراقي والمتميز التي تقدمة قناة أم بي سي مصر mbc-maser على شاشتها، فالقناة تذخر بالعديد من البرامج الشهيرة، وكذلك الأعمال الدرامية من مسلسلات متميزة، أما عن قناة أم بي سي مصر mbc-maser فهي تابعة لمجموعة وشبكة قنوات أم بي سي والتي يبلغ عدد قنواتها 16 قناة حتى الآن، هذا وقد أطلقت مجموعة قنوات أم بي سي قناتين جديدتين في عام 2019، وهما تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، وكذلك تردد قناة أم بي سي 5 المغاربية “Cinq MBC5” وتبث قناة Mbc مصر ترددتها وإشاراتها على القمر نايل سات، وأصبحت قناة أم بي سي مصر في فترة وجيزة من أهم القنوات على الساحة الإعلامية المصرية والعربية.

وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة أم بي سي مصر mbc-maser أصبح يتمتع بشعبية جارفة،وتعد قناة إم بي سي مصر، هي واحدة من قنوات شبكة إم بي سي الشهيرة، وتجدر الإشارة إلى أن القناة قد انطلقت في نوفمبر 2012، وتهتم القناة بالشأن المصري، حيث تقدم القناة برامج حوارية مصرية، وكذلك تعرض القناة الأعمال الدرامية من مسلسلات وأفلام مصرية، كما تقدم القناة أيضا العديد من النسائية ذات الطابع الاجتماعي والسياسية.

كما تجدر الإشارة إلى أن قناة أم بي سي مصر أصبحت تتربع على عرش أفضل القنوات المصرية، حيث نجحت القناة على مدار السنوات السابقة وفي فترة وجيزة أن تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة ونسب مشاهدة غير مسبوقة، ليس مصريا فقط، بل على امتداد المساحة الجغرافية العربية من مشرقها لمغربها.

برنامج الحكاية على تردد قناة أم بي سي مصر mbc-maser على نايل سات كما تقدم قناة أم بي سي مصر أشهر البرامج، فمنها البرامج الحوارية، والبرامج الدينية، وكذلك برامج المواهب العالمية بنكهتها العربية، ومن اشهر برامج المواهب برنامج “Arab Idol” وبرنامج “Arabs Got Talent” وبرنامج “the Voice. Advertisements

ومن الجدير بالذكر أن قناة أم بي سي مصر هي قناة الأسرة المصرية والعربية، فالقناة يتابعها جميع الشرائح الاجتماعية، وكذلك جميع الفئات العمرية من كبار وصغار وشباب، لذلك استطاعت القناة أن تلم شمل الأسرة بجميع أفرادها أما شاشتها المتميزة، وذلك مهما اختلفت الأعمار أو الشرائح والطبقات الاجتماعية.

فالقناة تتميز بتنوع المحتوى الإعلامي من برامج وأعمال درامية، لذلك تُعد قناة أم بي مصر أفضل ما قدمت شبكة قنوات أم بي سي من قنوات، حيث أن القناة تهتم بكل ما يهم الشارع المصري من أحداث سياسية واجتماعية وفنية مختلفة.

برامج ومسلسلات قناة mbc مصر الجديدة

جدول جميع برامج قناة أم بي سي مصر محدث يومياً

مسلسل الخانكة

مسلسل الكيف

مسلسل اختفاء

مسلسل عائلة الحاج نعمان

برنامج الحكاية عمرو أديب

برنامج حديث المساء

برنامج يحدث في مصر

برنامج اللعيب مع رزان و مهيب

برنامج الشيف حسن

برنامج The Voice أحلى صوت

برنامج وش السعد

برنامج اللهم تقبل

قصص الآيات في القرآن

تردد قناة mbc مصر mbc-maser على قمر نايل سات

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