الآن تردد قناة نور دبي على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات 2019

تردد قناة نور دبي، هي من إحدى القنوات الإماراتية الموجودة على النايل سات، وعرب سات، والتي تهتم دائما بعرض البرامج الإسلامية والثقافية، وكذلك البرامج الترفيهية بالإضافة إلى اهتمامها ببث أهم البرامج التي تفيد الأسرة، والتي ساعدت في انتشار القناة، وزادت نسبة المشاهدة بشكل كبير خاصة أنها تعمل على مدار اليوم ، وسوف نعرض الآن تردد قناة دبى الجديد على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة نور دبي 2019

يمكنكم تنزيل تردد قناة نور دبي على جهاز الاستقبال الخاص بكم للاستمتاع مشاهدة جميع البرامج التي تبث على القناة بدون اشتراك شهري، وهي قناة مجانية تعمل على مدار 24 بدون وجود تشويش أثناء المشاهدة، ويهتم بمتابعتها الآلاف من المواطنين حول الوطن العربي للاستفادة من البرامج المتنوعة التي تفيد الكثير من الفئات، ونعرض لكم الآن قناه تردد قناة نور الفضائية على النايل سات.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12226 (H) 27500 – 3/4 SD نايل سات 12092 (V) 27500 – 5/6 HD عرب سات 12130 (V) 27500 – 3/4 SD اسم القناة علي قائمة القنوات “Dubai Sports 4 HD“

قناة نور دبي 2019

يمكنكم الآن استقبال تردد القناة الجديد على جهاز الإرسال الخاص بكم مشاهدة جميع البرامج التي تبث على هذه القناة، لمتابعة أهم البرامج التي تفيد المرأة والطفل، وكذلك الشباب، وتحرص دائما علي عرض المواضيع الخاصة بالرياضة والصحة حيث تشمل جميع المواضيع الهامة التي تفيد المجتمع، وجميع الفئات بجانب عرض البرامج الدينية التي تساعد الناس على الاطلاع على تعليم الدين الإسلامي، كل ما هو على أن تقوم بضبط هذا التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك حتى تستفيد من مشاهده هذه القنوات، والبرامج التي تعرض عليها طوال الوقت