الآن تردد قناة دبي الأولى على النايل سات والعرب سات 2019

تردد قناة دبي الأولى، هي من احدى القنوات التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين على النايل سات، وعرب سات ،وكذلك على الهوت بيرد، لأنها تهتم بعرض أهم البرامج الثقافية والترفيهية التي يتابعها المشاهدين بالإضافة إلى عرض المسلسلات الدرامية، بجانب المسلسلات العربية الحصرية التي تعرض لأول مرة، ويشاهدها نسبة كبيرة من المشاهدين حول الوطن العربي، ومشاهدة هذه القناة تزداد يوماُ عن يوم، لأنها تعرض أفضل البرامج المميزة اولمفضلة عند الكثير من المشاهدين، ومن خلال هذا المقال اليوم سوف نعرض لكم تردد قناة دبي الأولى على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد 2019.

تردد قناة دبي الأولى 2019

هذا هو تردد القناه الجديد على الأقمار الصناعية حتى تمكن جميع المشاهدين من الاستمتاع بمشاهدة برامج ومسلسلات هذه القناة بصوت وصورة ذات تقنية عالية على مدار 24 ساعة دون حدوث تقطع البث أثناء مشاهدة القناة، كل ماهو عليك هو هذا التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك حتى تتمكن من مشاهدة هذه القناة، وسوف نعرض التردد الجديد من الجدول التالي:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12417 (H) 27500 – 3/4 SD نايل سات 12322 (V) 27500 – 2/3 HD عرب سات 12130 (V) 27500 – 3/4 SD هوت بيرد 12399 (H) 27500 – 2/3 SD اسم القناة علي قائمة القنوات “ Dubai TV“

قناة دبي الأولى الجديد 2019

تهتم إدارة هذه القناة بتغيير تردد القناة بشكل دائم حتى يتمكن جميع المشاهدين من مشاهدة هذه القناة بصوت وصورة ذات تقنية حديثةن والتي تهتم بعرض أن أفضل البرامج والمسلسلات العربية، وكذلك الأفلام الأجنبية والعربية المفضلة عند نسبة كبيرة من مشاهدي هذه القناة، والتي سجلت نسبة كبيرة من قبل الملايين من المشاهدين في وقت قليل منذ بدء إنطلاقها.