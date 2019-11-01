تردد قناة عين دروس التعليمية 2019/2020 لجميع المراحل الدراسية بالسعودية

نعلن لكم تردد قناة عين دروس التعليمية 2019/2020 والتي تقوم بعرض الكثير من الدروس والمواد العلمية الخاصة بمختلف المراحل الدراسية سواء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، حيث يتابع القناة الكثير من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية بعد أن أعلنت عنها وزارة التعليم والتي يمكن استقبالها بكل سهولة من خلال القمر الصناعي “عرب سات” ومتابعة كافة المواد التي تقدمها القناة بشكل مجاني لجميع طلابها بمختلف أنحاء المملكة.

تردد قناة عين دروس التعليمية 2019/2020

وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن إنشاء 12 قناة تعليمية لجميع المراحل، حيث تم تخصيص عدد ستة قنوات لمرحلة التعليم الابتدائي، وثلاثة للتعليم المتوسط، وثلاثة للمرحلة الثانوية،حيث تقوم جميع تلك القنوات بالبث 24 ساعة على مدار اليوم لتقديم شرح لجميع أجزاء المنهج الدراسي المقرر على الطلاب في هذا العام، ونعرض لكم التردد الذي يمكن استقبال القناة من خلال القمر الصناعي “عرب سات”.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11564 27500 أفقي عرب سات 12437 27500 عمودى

كما أعلنت الوزارة بأن القنوات تعمل بشكل مجاني وسوف تستمر على ذلك النهج لتقديم أفضل خدمات للطالب وللفهم أكثر، حيث يقوم الطالب بتلقي المعلومات من خلال المدرسة ثم يقوم بإعادة مراجعتها عندما يتم شرحها من خلال القناة الفضائية، وبذلك يكون الطالب قد استفاد من تلك المعلومات أكثر من مرة، وهو ما يساعد الطلاب على التفوق في الدراسة بشكل كبير، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة والتي أعلنت خلالها بأنها تهتم بالمستوى التعليمي لنهضة المملكة.