تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2019 على النايل سات لمتابعة أجمل البرامج والفقرات الكرتونية

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري الجديد، والتي تعتبر من أفضل القنوات التي ظهرت في عالم الأطفال، والتي حصلت على اهتمام عدد كبير من الأسر في مصر وفي الوطن العربي، ويرجع ذلك لتقديمها أفضل أفلام الكرتون والأغاني التي يحبها الأطفال، فهي تساعد على تسلية الأطفال، ويحبها أيضاً الكبار.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكنكم الحصول على قناة توم وجيري على جهازكم الخاص والاستمتاع بكل ما تقدمه هذه القناة من أفلام وأغاني، من خلال إدخال التردد التالي على جهاز الاستقبال بصورة صحيحة وبذلك تحصل على القناة بصورة صحيحة، وتتمكن من متابعة أفلام توم وجيري المشهورة على مستوى العالم كله مع أطفالك، وتردد قناة توم وجيري هو:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري 2019

تقدم هذه القناة باقة من أفضل وأجدد أفلام الكرتون التي ينجذب إليها الأطفال، ومن أهم ما يتم عرضه على هذه القناة هو الحلقات المختلفة لكرتون توم وجيري، والذي تدور أحداثه بين القط توم والفأر جيري في حالات من المغامرة والمشاكسة والكوميديا والإثارة، وبالرغم من أن هذا الكرتون يعتبر من أقدم الأفلام على مستوى العالم كله إلا أنه يعتبر من أكثر الأفلام المحببة عند الكبار والصغار، ولا يمل منه المشاهد، فيحب الجميع متابعته عند كل مرة يعرض فيها على شاشة التلفزيون.