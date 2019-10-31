اضبط الآن تردد قناة الزمالك الجديدة على جميع السيرفرات على القمر الصناعي النايل سات لعام 2020

تردد قناة الزمالك الجديدة، تأسس نادي الزمالك يوم 5 يناير 1911 تحت اسم نادي قصر النيل والذي يعتبر من أحدي أكبر الأندية في مصر وقد حصل علي بطولة الأندية أبطال الدوري سابقاً خمسة مرات وقد قام النادي بعمل قناة رسمية له لتبث علي الفضائيات لكل محبي النادي ومشجعيه ويمكنكم الآن معرفة تردد قناة الزمالك الجديدة التي تهتم بكل ما يخص نادي الزمالك من خلال القناة الجديدة.

حيث أعلن المستشار مرتضي منصور عن موعد بدء بث قناة الزمالك الجددة حيث قال “افتتاح القناة الجديدة سيكون السبت الموافق 16 من الشهر المقبل، وهذا ما يعتبر حلم للزملكاوية”، حيث ينتظر الكثير من محبي نادي الزمالك افتتاح القناه لمتابعة أهم واحدث الأخبار الخاصة بالفريق.

تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات 2020

تردد قناة الزمالك الجديدة، على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة موازية لقناة الأهلي، تبث من خلالها مباريات الدوري وجميع المباريات، شاهدوا البث الحي للقناة عبر التردد الجديد.

أسم القمر التردد معامل الترميز جودة القناة نايل سات 12019 افقي 27500 – 5/6 SD-HD

قناة الزمالك الجديدة

ومن الجدير بالذكر أن قناة الزمالك الجديدة تم بثها لتكون شاهدا على مباريات الزمالك وإبراز أهداف نجوم الزمالك ومشاهدة مباريات مسجلة قديمة، ومشاهدة مباريات حديثة وبرامج مخصصة لأهداف الزمالك، شاهد واستمتع بقناة خاصة بمشجعي الزمالك، هذا النادي العريق الذي اخرج لنا نجوم ومواهب في كرة القدم.