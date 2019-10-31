اضبط الآن تردد قناة توم وجيري الجديدة لمشاهدة أبرز المغامرات المسلية Tom And Jerry Channel

انتشرت فى الآونة الأخيرة قنوات كرتونية للأطفال التي يتعلم من خلالها الأطفال بعض السلوكيات وطرق الكلام والتعبير عن النفس، مهما اختلف علماء النفس في أن هذه القنوات تترك أثراً سلباً أم إيجابياً على المدى البعيد فلابد أن نعترف بأنها أكبر عمل يقوم بتشكيل أراء واختيارات الأطفال، وطبقا لأحدث إحصائيات جوجل عن أكثر القنوات بحثا فى مصر، أثبتت أن قناة توم وجيري الجديدة من ضمن هذه القنوات إذ أن هذه القناة تلقي اهتماما من الأهل كما أنها تعتبر أمانا على الأطفال.

التردد الجديد لقناه توم وجيري

تردد قناة توم وجيري لعام 2019 علي القمر الصناعي نايل سات 11354 بينما معامل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي، تعرض هذه القناة حلقات المسلسل الكرتوني توم وجيري التي بدأ إنتاجها وبثها منذ عشرات السنوات وما زالت تجذب الكثير من الجماهير حتى الآن، والجدير بالذكر أن الجهات المعنية بإنتاج هذا العمل الضخم قامت بترجمته إلي الكثير من اللغات الأجنبية والعربية.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وحيري

يجب عليك أن تأخذ عده ضوابط عند مشاهدة قنوات الكرتون وهى أن تكون مصاحبا لطفلك، وأن تحدد الأوقات والمسلسلات التي يشاهدها طفلك لكى لا يصاب بالمرض النفسي أو التوحد المعروف لدى عدد كبير من الأطفال، واختيار السلوك الذي تحب أن يكون عليه طفلك، تحتوى هذه القناة على العديد من المسلسلات والأفلام الكرتونية التي سوف يستمتع بها طفلك للأبد وستظل عالقة برهنه كما هو حالنا الآن مع سلسلة حلقات توم وجيري.