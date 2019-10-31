استقبل تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال لمتابعة كرتون القط والفأر وأحدث البرامج الترفيهية

يتابع الملايين من الأطفال حول العالم حلقات توم وجيري الجديدة والقديمة، ولذلك فهم يبحثون دائمًا لمعرفة تردد قناة توم وجيري 2019 عبر النايل سات لأروع برامج الأطفال وكرتون القط والفأر، والتي تُعد من أحدث قنوات الأطفال في الوقت الحالي، فعلى الرغم من أنها ظهرت على الساحة منذ أقل من شهرين إلا أنها أصبحت من أعلى القنوات من حيث نسب المشاهدة والمتابعة حول العالم، فيتابعها الكبار والصغار بلا استثناء، نظرًا لتقديمها كرتون القط والفأر أقدم أفلام الكرتون إنتاجًا، فعلى الرغم من إنتاجه منذ عشرات السنين إلا أنه يحظى بمتابعة مليونية لأنه يفكر الشباب بطفولتهم الرائعة وأجمل الذكريات.

تعتبر قناة توم وجيري للأطفال من أروع القنوات التي تم إنشاؤها حديثًا، ولكنها نجحت في فترة بسيطة أن تحتل مكانة كبيرة بين أكبر قنوات الأطفال الفضائية، نظرًا لما تقوم بتقديمه من برامج مميزة وخاصة كرتون توم وجيري المفضل للكبار والصغار بلا استنثاء، فهو يذكر الكبار بذكريات طفولتهم الرائعة التي لا تنسى، كما أنه يُسلي الأطفال ويزيد من مهاراتهم بسبب الصراعات الكوميدية التي تقام بين القط توم والفأر جيري.

تردد قناة توم وجيري

تهدف قناة توم آند جيري إلى تقديم كل ما هو جديد في عالم الأطفال، ويرجع السبب الأساسي وراء شهرتها تقديمها لكرتون القط والفأر، والذي تدور أحداثه حول مغامرات القط توم الذي يرغب في تناول الفأر جيري كوجبة شهية له، ومغامرات ومقالب الفأر جيري له، والذي يهرب كل مرة من ألاعيبه وصراعاته، وعلى الرغم من أن معظم حلقات توم آند جيري قديمة إلا أن الملايين مازالوا يتابعونها ويترقبون إذاعتها بشكل يومي، وهذا ما تقدمه القناة، فهي تذيع كافة الحلقات بشكل يومي على مدار 24 ساعة دون أي فواصل إعلانية مملة.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

برامج قناة توم آند جيري

تقدم قناة توم آند جيري برامجها للأطفال بجودة عالية دون أي اشتراكات أو رسوم، فيمكن للجميع استقبال القناة عبر أجهزتهم، عن طريق إدخال تردد القناة عبر النايل سات، وضبط معامل الاستقطاب والترميز، للاستمتاع بمتابعة أفضل وأروع البرامج التي تقدمها القناة، فهي تقدم برامج الأطفال المميزة والمسلية وألعاب الأطفال سواء الذكاء أو الترفيهية، وتجعل الآباء والأمهات يشعرون بالأمان لترك أبنائهم لمشاهدة القناة لما تعرضه من أشياء تناسب العادات والتقاليد للمجتمع الشرقي.