هنا تجد تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات أحدث ترددات قنوات الأطفال 2020

تردد قناة طيور بيبي، تسعى قناة طيور بيبي إلى الوصول إلى كل البيوت العربية من خلال تقديم محتوى مميز يهدف إلى تعليم الأطفال تعاليم الدين الإسلامي وتقاليد المجتمع العربي بالإضافة إلى تنمية مهارات الأطفال والكشف عن مواهبهم وقدراتهم الذاتية، وتعليمهم الأرقام والحروف وأسماء الطيور والحيوانات وغيرها بأسلوب سهل ومبسط، وهذا ما جعل القناة تحصد ملايين المشاهدات من جميع البلدان العربية في السنوات الماضية، وفي هذا التقرير نقدم لكم كيفية ضبط أحدث ترددات طيور بيبي.

تردد قناة طيور بيبي

تقدم قناة طيور بيبي محتوى تعليمي هادف بهدف توسيع مدارك الأطفال، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الممتعة والمسلية للصغار والكبار، ويمكن استقبال تردد طيور بيبي الجديد من خلال الجدول التالي:

اسم القناة طيور بيبي القمر الصناعي نايل سات التردد 11392 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

يتميز المحتوى الذي تقدمه قناة طيور بيبي ببساطته حيث تعرض مجموعة من الأغاني والكليبات في شكل رسوم متحركة تجذب اهتمام الأطفال وتجعلهم يتعلقون بها ويحفظونها، ومن أشهر هذه الكليبات التي تعرضها قناة طيور بيبي على شاشتها طوال اليوم ما يلي: أغاني تعليم الأشكال، كليب تعليم الحروف، كليب أغنية محمد نبينا، كليب الحيوانات الأليفة، رتب أوقاتك، وهو ما يمكن أن تقدمه لأبنائك باستقبال تردد قناة طيور بيبي في 2020 لديك.