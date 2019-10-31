“هنا” تردد قناة دبي سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات 2019 / لمتابعة مباريات الدوري...

قناة دبي سبورت 3 هذه القناة التي تبث إرسالها، من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تابعة لمؤسست دبي للإعلام وتحت رعاية الدولة، وهي إحدي القنوات ضمن مجموعة من القنوات بنفس الإسم مع إختلاف رقمها فهناك دبي سبورت 1و2و3و4 وكلها تبث من دبي، وبدأ بثها عام 1998 وقد أخذت إسم دبي تيمنن بمدينه دبي، حيث أن هناك قنوات أخري بالإمارات بأسماء المدن مثل أبو ظبي والشارقة.

قناة “دبي سبورت 3” تهتم بمتابعيها، وتنقل على شاشتها مباريات الدوري الإماراتي الموسم الجديد 2019-2020، وتحتل القناة مكانة متميزة بين القنوات المماثلة والمتخصصة في مجال الرياضة، وهي متواجدة على مدار اليوم لمتابعة أهم الأخبار الرياضية، وذلك لتدعيم فكرة الإهتمام بالرياضة والعمل على جذب الشباب نحو الإشتراك بالرياضات المختلفة التي تعمل على تحسين صحة الجسم ونشاط العقل.

مباريات اليوم “الدوري الإماراتي”

اتحاد كلباء/ بني ياس الساعة 4 عصراً الأسبوع السادس شباب الأهلي/ عجمان الساعة 4 عصراً الأسبوع السادس الشارقة/ الفجيرة الساعة 6,45 مساءاً الأسبوع السادس الوصل/ حتا الساعة 6,45 مساءً الأسبوع السادس

تردد قناة دبي سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12418 H 27500 نايل سات

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أهم البطولات التي تنقلها قناة دبي سبورت 3 على النايل سات 2019

تقوم قناة دبي سبورت 3، بنقل أهم البطولات العربية والدولية، ومنها كأس الخليج العربي بالتضامن مع قناة أبوظبي الرياضية، وبطولة العالم للزوارق السريعة، ودوري الإمارات لكرة القدم، وكأس دبي العالمي للخيول وبطولة دبي المفتوحة للتنس، حيث تهتم القناة بتقديم كل جديد ومميز، على شاشتها لإرضاء كافة الأذواق.