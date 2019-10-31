تردد قناة طيور بيبي الجديد| الآن اضبط أحدث تردد Channel Toyor Baby عبر النايل سات وعرب سات

قناة طيور بيبي هي من أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الفترة الحالية، حيث تقدم أفضل البرامج والأناشيد للصغار فضلا عن أنها تملك أكبر موسوعة من أفلام الكرتون وبرامج تعليمية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة البحث عن ترددها من قبل الأمهات والأباء، ولأننا دائما نسعى لتوفير كافة رغبات متابعينا الكرام فقد وفرنا لكم أعزاءنا تردد قناة طيور بيبي الجديد عبر النايل سات وعرب سات.

قناة طيور بيبي

طيور بيبي هي إحدى القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، ويرأس إدارتها رجل الأعمال خالد مقدار، ويقع مقرها في مدينة عمان بالمملكة الهاشمية، كما تيتم بث محتواها من دولة البحرين الشقيقة، ونشير إلى أن قناة Toyor Al Jahna ليست قناة مستحدثة حيث أنها تم تأسيسها منذ أكثر من عشرة أعوام تحديداً في يناير 2008م.

قناة Toyor Baby تحتل المركز الأول على صعيد قنوات العربية، وتحتل المرتبة ال 50 عالمياً، كما يتعدى عدد متابعي قناة طيور بيبي ال 5 مليارات مشاهد سواء من الصغار، أو الكبار “أمهات، أباء”، وقد حصلت قناة طيور الجنة على جائزة الدرع الماسي من اليوتيوب وذلك لوصول عدد مشتركي القناة الخاصة بها إلى 10 مليون مشترك.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات

نضع الآن بين أيديكم متابعينا الكرام تردد قناة طيور بيبي الجديد بعد التحديثات، حيث يمكن بكل سهول استقبال إشارة Channel Toyor Baby عبر النايل سات والاستمتاع مع صغاركم بجميع البرامج المقدمة.

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القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 27500

الترميز: 11393

معامل الاستقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 3/4

تردد طيور بيبي على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 27500

الترميز: 11315

معامل الاستقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 3/4

عبر الأسطر السابقة وضحنا لكم أهم وأكثر ترددات القنوات الفضائية بحثاً، ونسعد دائما في استقبال استفساراتكم في حال وجود أي صعوبة في استقبال تردد قناة طيور بيبي الجديد عبر النايل سات وعرب سات.