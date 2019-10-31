تعرف الآن على تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات مجانا 2019

تم إطلاق قناة نادي الزمالك على قناته، في مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، فهذه القناة تعد رايةً للإعلام الزملكاوي فهي تنقل لنا كل ما يخص الزمالك من حيث أبرز البطولات ومواعيدها ويوضح الانجازات التي تحققت في المجلس الحالي، في شهر يوليو الماضي تم عقد مؤتمراً صحفياً برئاسة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن الإعلان عن إنشاء قناة الزمالك الجديدة، وأعلن مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك أن انطلاق قناة الزمالك الجديدة سيكون يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل، وأن القناة ستحظى بمحتوى ينال اعجاب الجماهير.

تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات 2019

انتقد رئيس الزمالك من وصفهم بأنه “كذبوا انطلاق القناة” مؤكداً: “القناة ستنطلق يوم 16-11، نقدم في هذا المقال تردد قناة الزمالك الجديدة، حققت هذه القناة شهرة وتوسعت في فترة قصيرة، ذكر المستشار مرتضي منصور قائمة الإعلاميين على القناة الجديدة: