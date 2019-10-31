استقبل تردد قناة الزمالك الجديدة على القمر الصناعي النايل سات وموعد انطلاق القناة

ننشر لكم متابعينا تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 والتي ينتظرها ويبحث عنها عشاق نادي الزمالك، وسوف يتم استقبال قناة الزمالك عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تهتم القناة بنقل أخبار لاعبي الزمالك والنادي الأبيض، وهذه هي القناة الأولى التي تهتم بنقل أخبار نادي الزمالك، وقد أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ويمكنكم معرفة تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات وموعد انطلاق القناة.

قناة الزمالك الجديدة

ينتظر جمهور وعشاق النادي الأبيض انطلاق قناة الزمالك الجديدة 2019، حيث أنها تعبر عن نادي الزمالك وتاريخه وبطولاته، كما تتناول تحليل لمباريات الزمالك ونقل أخبار اللاعبين، ومن المنتظر أن يتابع القناة الملايين من جماهير نادي الزمالك في مصر والوطن العربي، وقد صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن القناة ستكون واجهة لنادي الزمالك وتليق بتاريخه.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019

موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن موعد انطلاق قناة الزمالك هو 16 نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن تلقى القناة نسب مشاهدات عالية ونظرا للاعلانات من المتوقع أن تكون مصدر دخل كبير لنادي الزمالك، وتعرض قناة الزمالك البرامج الرياضية المتخصصة التي تنال إعجاب الجمهور، ومن المتوقع أن يتم الاستعانة بكوكبة من أبرز نجوم الرياضة وأبناء النادي مثل الاعلامي خالد الغندور، والمدير الفني طارق يحيى، ـوالإعلامي أحمد عبدالحليم،و الإعلامي أحمد سمير، والصحفي إيهاب الفولي.