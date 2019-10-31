استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 والإعلان عن موعد الانطلاق الرسمي للقناة المنتظرة

نعرض لكم تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 والتي اقتربت من الانطلاق الرسمي لها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن كان ينتظرها جماهير النادي الأبيض لسنوات طويلة، حيث سبق وأن أعلنت إدارة النادي في مناسبات سابقة عن التجهيز لقناة تنقل أخبار النادي، ولكن دائما ما كانت تحدث بعض العقبات التي تمنع ظهورها، إلا أن الإدارة الحالية قامت بالإعلان عن أن القناة أصبحت جاهزة، ودعت الجميع لاستقبالها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم استعداداً للافتتاح الرسمي.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019

وأعلن رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” عن موعد افتتاح القناة وبدء عرض البرامج بشكل رسمي وذلك في يوم 16 من شهر نوفمبر القادم، حيث أعلن بأن القناة سوف تحتوي على العديد من البرامج التي ستنال رضا جميع الجماهير المحبة للنادي والذي يمتلك شعبية كبيرة سواء داخل مصر أو خارجها من الدول العربية، ونعلن لكم الآن عن تردد القناة والذي يمكن استقباله من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي “نايل سات”.

القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التشفير نايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة

وسوف تقوم القناة بإعداد قائمة كبيرة من البرامج التي سوف تظهر عليها والتي سوف تحتوي على الكثير من الرياضيين السابقين والإعلاميين والمحللين، حيث ستشهد وجود الإعلامي خالد الغندور وأحمد جمال والكابتن أحمد عبد الحليم والكابتن طارق يحيي والصحفي محمد الشرقاوي، وغيرهم من الأسماء الأخرى التي برعت في المجال الإعلامي من خلال القنوات الأخرى.