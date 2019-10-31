تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على القمر الصناعي النايل سات وباقي الأقمار الصناعية وأبرز الإعلاميين بها

نتابع معكم تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على القمر الصناعي النايل سات وباقي الأقمار الصناعية، تلك القناة التي تخص فريق نادي الزمالك، وأبرز الإعلاميين الذين يظهرون على الشاشة، وكان المستشار مرتضى منصور، قد أعلن بدء قناة الزمالك مع بداية الموسم الجديد بالتعاون مع إعلام المصريين، وأكد أن القناة تضم نجوم الزمالك القدامى والشباب بعقود رائعة لمصلحة نادي الزمالك، وبالفعل نجحت القناة في فترة بسيطة بجذب قاعدة جماهيرية كبيرة.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم التعاقد مع أشرف بن شرقي ثلاث سنوات بشكل رسمي، حيث أشار إلى أن هناك 160 مليون جنيه فائض في ميزانية النادي، وفيما يخص تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 فهو :

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز تشفير القناة النايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة يوتلسات 11595.39Eutelsat AB7 عمودي 3/4 27500 مفتوحة AB2 11678 عمودي 3/4 27500 مفتوحة عرب سات بدر 4 12092 عمودي 3/4 27500 مفتوحة نايل سات 12169 عمودي 3/4 27500 مفتوحة

أبرز إعلامي قناة الزمالك الجديدة

ـ الإعلامي أحمد سمير.

ـ الإعلامي خالد الغندور.

ـ الإعلامي أحمد جمال.

ـ الإعلامي أحمد عبدالحليم.

ـ الكابتن طارق يحيي.

ـ الكابتن أحمد سمير.

ـ الصحفي محمد الشرقاوي.

ـ الصحفي كريم أبو حسين.

ـ الصحفي شادي عيسى.

ـ الصحفي صبحي عبدالسلام.

ـ الصحفي عبدالشافي صادق.

ـ الصحفي إيهاب الفولي.

ـ الصحفي منتصر الرفاعي.

يُذكر أن قناة الزمالك الفضائية 2020 نجحت في تحقيق نجاح كبير في فترة بسيطة، حيث أنها القناة الأولى التي تهتم بنقل كافة أخبار نادي الزمالك، وهي منافسة لقناة النادي الأهلي، فتهدف إلى تقديم كل ما هو جديد وحصري، من خلال فريق من أروع الإعلاميين في الوطن العربي، ونجحت القناة في جذب أنظار كافة محبي وعاشقي نادي الزمالك.