احدث تردد قناة الظفرة Al Dafrah TV على القمر الصناعي النايل سات 2019

احدث تردد قناة الظفرة Al Dafrah TV تعتبر هذه القناة من أهم القنوات الإماراتية التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين، لأنها تعرض أهم البرامج المتنوعة التي تفيد الأسرة كلها، وتهتم بعرض جميع البرامج الخاصة بالاقتصاد والسياسة، وكذلك البرامج العلمية، وتبث أيضا أفضل المسلسلات التي يهتم بها الكثير من المشاهدين في دولة الإمارات، وسوف نعرض من خلال مقال اليوم تردد قناة الظفرة على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة الظفرة Al Dafrah TV

نعرض لكم من خلال الجدول التالي التردد الجديد لقناة الظفر حتى يتمكن جميع متابعي هذه القناة من الاستمتاع والمشاهدة دون حدوث قطع للبث أو تشفير، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتهتم أيضا بعرض أفضل البرامج المميزة للأطفال والشباب، تهتم بعرض العديد من البرامج الصحية التي تفيد الأسرة الإماراتية والعربية في نفس الوقت، وقد بدأ بث هذه القناة الساعة في عام 2010، وتمكنت من إثبات وجودها خلال 9 سنوات الماضية، واليكم التردد الان من خلال الجدول الآتي:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ قمر النايل سات 12322 (V) 30000 عمودي/رأسي 3/4

قناة الظفرة Al Dafrah TV

تهتم دائما إدارة قناة الظفرة بتغيير التردد حتى يتمكن جميع متابعي هذه القناة الاستمتاع والمشاهدة بصوت وصورة ذات تقنية عالية دون حدوث تشويش البث أثناء متابعة القناة، بالإضافة إلى أنها تعمل أفضل البرامج المتنوعة في كافة المجالات، بجانب عرض المسلسلات التي يهتم، بها نسبة كبيرة من المشاهدين كل ما هو عليك ضبط هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك.