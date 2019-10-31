تردد قناة توم وجيري للأطفال لمتابعة أفضل عروض القط والفأر [email protected]

حظى تردد قناة توم وجيري للأطفال بأعلى نسبة بحث عبر محرك البحث جوجل، على الرغم من وجود العديد من القنوات الفضائية للأطفال عبر الشاشات، نظرًا لأن القناة نجحت في جذب أكبر قاعدة من المشاهدين سواء من الكبار أو الصغار لتقديمها كرتون الأطفال المحبب منذ عشرات السنين كرتون توم آند جيري المعروف باسم القط والفأر، وهو من أفضل الرسوم الكرتونية التي تحكي مغامرات شيقة بين القط توم والفأر جيري، سعيًا وراء تناوله كوجبة شهية في إطار كوميدي مثير.

تردد قناة توم وجيري للأطفال

على الرغم من أن كرتون القط والفأر من أقدم أفلام الكرتون إلا أن القائمين على القناة والكرتون يسعون إلى تجديده كل فترة عن طريق عمل الدوبلاج بأكثر من لغة ليكون رائع ومسلي، ويرجع السبب وراء كثرة البحث لمعرفة تردد قناة توم وجيري للأطفال أنها تقدم برامجها بجانب كرتون القط والفأر على مدار 24 ساعة مجانًا بدون أي اشتراك عن طريق إدخال التردد على النايل سات وضبط معامل الاستقطاب، وأيضًا بدون أي فواصل إعلانية مملة.

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11354 عمودي 27500 5/6

مميزات قناة توم وجيري

فتتميز قناة توم وجيري بالعديد من المميزات التي جعلتها من أولى القنوات الناجحة على النايل سات والتي من بينها :

ـ تقديمها لحلقات القط والفأر كاملة الجديدة منها والقديمة، وعرض السباقات المثيرة بينهما.

ـ السعي وراء تنمية المهارات الخاصة بالطفل، عن طريق تقديم ألعاب الذكاء ومساعدة الطفل على الوصول للحل.

ـ الاهتمام بالناحية الأخلاقية في كافة المواد التي يتم تقديمها على القناة، مما يجعلها الاختيار الأمثل للآباء والأمهات لترك الأطفال.

ـ تُعد القناة من القنوات المجانية الغير مُشفرة التي لا تحتاج إلى أي اشتراك شهري.

تُعد قناة توم وجيري من أفضل القنوات الآن نظرًا لكافة المميزات السابقة التي تقدمها القناة، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحديث التردد الخاص بها دائمًا من أجل أن تضمن جودة الصوت والصورة للمشاهدين، وهي تسعى لتقديم مادة إعلامية جديدة وغير متناقلة عبر باقي القنوات، وتقدم المزيد من الأغاني التعليمية والأفلام الكرتوينة.