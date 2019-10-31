اضبط تردد قناة الزمالك الجديدة على القمر الصناعي النايل سات لعام 2020 على جميع السيرفرات

تردد قناة الزمالك الجديدة، تأسس نادي الزمالك يوم 5 يناير 1911 تحت اسم نادي قصر النيل والذي يعتبر من أحدي أكبر الأندية في مصر وقد حصل علي بطولة الأندية أبطال الدوري سابقاً خمسة مرات وقد قام النادي بعمل قناة رسمية له لتبث علي الفضائيات لكل محبي النادي ومشجعيه ويمكنكم الآن معرفة تردد قناة الزمالك الجديدة التي تهتم بكل ما يخص نادي الزمالك من خلال القناة الجديدة.

تردد قنا ة الزمالك الجديدة

يمكنك الآن ضبط تردد قناة الزمالك الجديدة من خلال الترددات الموجودة في الجدول ثم قم بإدخاله في خانت القنوات واستمتع ببث مباريات وتعليقات واستضافة نجوم من نادي الزمالك والعديد من النجوم الناشئة.

أسم القمر التردد معامل الترميز جودة القناة نايل سات 12019 افقي 27500 – 5/6 SD-HD

قناة الزمالك الفضائية 2020

حققت هذه القناة شهرة كبيرة في فترة قصيرة، وذلك لاعتبارها القناة الفضائية الأولى التي تقوم بنقل أخبار نادي الزمالك، كما أنها ستعتبر قناة منافسة لقناة نادي الأهلي، وسوف يشارك في هذه القناة، حققت قناة الزمالك الجديدة شهرة واسعة والتف حولها جميع مشجعي نادي الزمالك وجميع اللاعبين ومدربي نادي الزمالك وأصبح للقناة أهمية كبيرة والتف حولها العديد منذ مذيعين القنوات الرياضية، وها هي الآن تنافس قناة الأهلي الفضائية.

قائمة الإعلامين علي قناة الزمالك الجديدة: