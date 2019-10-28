تردد قناة كرتون توم آند جيري للأطفال 2019 على النايل سات

تردد قناة توم وجيري، وهى واحدة من القنوات التي تعرض مجموعة أفلام توم وجيري ، وهى من الأفلام الكرتونية المشهورة منذ القدم وحتى الآن، فهي عبارة عن رسوم متحركة كوميدية، تم إنتاجها عام 1940 وأخذت العديد من الجوائز، أفلام توم وجيري لا تزال موجودة داخل قلوب كل شخص حتى الآن، فيشاهدها الكبير والصغير فمع تحديث قنوات النايل سات، تم تغيير تردد قناة توم وجيري إلى الآتي:

تردد قناة توم وجيري

وتُعد قناة توم وجيري قناة كوميدية ترفيهية تخلق حالة من السعادة والمرح للأطفال، فهي تدور عن المشاجرات والمقالب حول القط(توم) والفأر(جيري)، فبعض الحلقات تتركز على مطاردة الفأر للقط، والحلقات الأخرى عن مطاردة القط للفأر، حتى يتم المصالحة بينهم، وتوجد شخصيات أيضا في الكرتون من ضمنه السيدة التي يأكل جيري طعامها، والبطة والسمكة.

استقبال قناة توم أند جيري 2019

كما يمتاز كرتون توم وجيري بالموسيقى التي تجذب المشاهدين المؤلفة من أفضل موسيقار(سكوت برادلي) ولأن أفلام توم وجيري حازت على العديد من المشاهدات وعلى جائزة الأوسكار، وتم عمل النسخة الأجنبية منها والنسخة العربية، وبرغم ظهور قنوات عديدة للطفل ولكن قناة توم وجيري القناة الأولى حول العالم حتى الآن، فيمكنك الآن تنزيلها على قمر النايل سات لسعادة طفلك من خلال التردد التالي: