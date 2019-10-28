Nile Sat تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات “أكتوبر 2019” التردد السحري الشبكي...

يبحث مشاهدي القمر الصناعي نايل سات عن تردد واحد ينزل ويحمل جميع قنوات القمر نايل سات، وهو التردد السحري للقمر نايل سات، والذي يطلق عليه التردد الشبكي لنايل سات، فمن خلال التردد السحري الشبكي يمكنك تحميل وتنزيل جميع قنوات نايل سات بضغط واحدة، كما يبحث الكثير عن الترددات الجديدة على القمر نايل سات من خلال تحديث تحميل قنوات القمر عن طريق التردد الشبكي السحري، حيث دائما ما توجد قنوات جديدة وغير معلن عنها، فاستخدام التردد السحري لتحميل جميع القنوات التي تبث من خلال القمر نايل سات ، بالإضافة لقنوات الأقمار التي تعمل في نفس المدار أيضا.
وتجدر الإشارة أن الفنيين العاملين في مجال الستالايت يعتبرون هذا التردد سر من أسرار مهنتهم، حتى يكون الجميع في حاجة إليهم، لذلك سنشرح من خلال هذا التقرير كيفية استخدام تردد واحد يمكن من خلالة مشاهدة جميع قنوات النايل سات فالتردد السحري هو واحدة القادر على تحميل جميع قنوات نايل سات فى أقل من دقيقة، وبالتالي فإن هذا التردد هم من أهم ترددات القمر نايل سات.
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات وطريقة التقاط القمر
تردد جميع قنوات النايل سات التردد السحري الشبكي
يمكن التقاط إشارة جميع قنوات القمر نايل سات في حال قمتم باتباع الخطوات التي سنشرحها تفصيلا من خلال هذا التقرير، فعن طريق هذا التقرير يمكن الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 1200 قناة بأفضل مشاهدة للصورة وأنقى صوت، كما يجب اتباع التعليمات كاملة حتى يمكنكم تحميل جميع قنوات القمر نايل سات وقنوات الأقمار التي تدور في نفس المدار.
VIDEO قد يهمك أيضا التعرف على: تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة news إشارة إحداثيات “أكتوبر 2019” على قمر “نايل سات .. سهيل سات .. عرب سات” كيف تفضل على أفضل إشارة لتنزيل ترددات جميع القنوات على نايل سات
أولاً يجب توجيه طبق الاستقبال التوجيه الصحيح وذلك عن طريق أحد الفنين المتخصصين، والتأكد من الحصول على أقوى إشارة ممكنة، وبعد توجيه الطبق التوجيه الأمثل، يتبقى الوصلة بين طبق الاستقبال والرسيفر، فيجب استخدام نوعية جيدة من سلك التوصيل، ويفضل أن يكون سلك نحاسي، كما يجب ألا يقل الأوم “المقاومة” عن 75 أوم، فبيانات سلك التوصيل مطبوعه على السلك، وتجدر الإِشارة أنه كلما قل طول السلك وقصرت المسافة بين طبق الاستقبال والرسيفر، كلما كانت إمكانية التمتع بصورة وصوت أفضل، وكلما زادت عدد القنوات التي يتم تحميلها باستخدام التردد السحري بدون تشويش.
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كما يجب القيام عن طريق أحد الفنين المتخصصين من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي
تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500 تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500
حيث أنه بالضبط الصحيح لهذين الترددين السابقين يمكن الحصول على جميع ترددات القمر نايل سات بصورة عالية الجودة، بدون انقطاع أو تشويش، وكذلك بأنقى صوت، لذلك يجب التنبيه على الفني المتخصص في اتباع ما سبق.
تردد واحد لتحميل جميع قنوات النايل سات “التردد السحري الشبكي”
كما يمكن الحصول على جميع القنوات باستخدام التردد الشبكي، والحصول على إشارة قوية لهذه القنوات، حيث يجب أولا حذف القمر نايل سات من الرسيفر، وبعد حذف القمر بذهب إلى الإعدادات أو الضبط، ثم نختار خاصية بحث الشبكة، ونختار القمر نايل سات، ونقوم بإدخال التردد الشبكي التالي:
القمر التردد الشبكي الترميز الاستقطاب النايل سات 12341 (H) 27500 6/5
وبتباع ما سبق يمكننا توفير الوقت والجهد في عملية البحث عن ترددات قنوات نايل سات، خاصة ترددات القنوات الجديدة.
طريقة تنزيل قنوات النايل سات بتردد واحد
التردد الاستقطاب معدل الترميز 12341 أفقي 27500 12341 عمودي 27500 12054 عمودي 27500 11317 أفقي 27500 ترددات جميع قنوات القمر نايل سات 2019
VIDEO التقسيم الجغرافي للقمر نايل سات في حزم البث
يجب معرفة أنه على القمر الصناعي
نايل سات وكذلك الأقمار التي تدور في نفس حيز الترددات يتم استقبالها على نفس الطبق الذي يستقبل النايل سات، وهذه الأقمار عي القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في الدول العربية. التردد 10719
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10719 22000 V 3/4 تلفزيون دبي تلفزيون قطر HD التردد 10727
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10727 27500 H 5/6 العربى HD مصر الحياة كنوز الحياة ديالنا إحسان الماسة قناة IMC أمير الشفاء العرب جنة البركة العلاجية الشاهد HD الفتح دعوة العفاسى الأنيس سات 7 أكأديمي الملكوت تيلى ماروك الأوحد كوردستان لانا تى فى تردد 10758
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10758 27500 V 5/6 ابن عثيمين الأماكن دراما بدوية صدى صفا المعالى كورد ماكس HD المستقبل تردد 10777
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10777 27500 H 5/6 فييد HD الصحة والجمال ال بى سى سات LBC كايرو دراما كايرو سينما العراقية التعليمية التونسية الثانية تردد 10796 , V , 27500 , 5/6
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10796 27500 V 5/6 التونسية الأولى تلفزيون السودان اى تى ڤى ATV فييد 4 الأماكن فييد تردد 10815 , H , 27500 , 5/6
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10815 27500 H 5/6 معجزة قناة افريقيا الشمالية CNA ليبيا الأحرار أغابى ساهر كوردى البصيرة باسم الكربلائى ليبيا الأحرار HD المغاربية الأسرار منهاج النبوة الشادى المجد المحبة سى تى ڤى CTV نورسات الشباب المغاربية 2 هى بيثيل إيفانجيليكال شيرست أرمى سى جى تى ڤى CJ مارسيل نورسات جيسوس مازير سماى تردد 10834 , V , 30000 , 3/4
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الترميز القنوات 10834 30000 V 3/4 باقة او اس ان المشفرة OSN 10853 , H , 27500 , 5/6
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10853 27500 V 5/6 اون لايڤ HD اون اى HD اون سبورت HD اون لايڤ اون اى اون سبورت اون دراما 10873 , V , 27500 , 5/6
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10873 27500 V 5/6 الرحمة ليبيا الحدث فاميلى دراما اليوم دراما زمان تى ار تى كوردى TRT قناة الرعب SCARE نارت الأردن اليوم أديس ابابا جامعتنا النور بيبى قناة ALL السلام المصرية ليبيا’س آنجل عربية الساعة مسرح فلسطين اليوم تلفزيون بريبير شاروخان هندي كلاكيت دراما زمان 10892 , H , 27500 , 3/4
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 1089 27500 H 3/4 أفاق HD أم كلاسيك سينما برو الغدير توك توك أفلام روسيا اليوم سينما 1 او تي ڤى لبنان OTV سامراء والطة الإثيوبية الشرقية نيوز HD الشرقية نيوز روداو كوردي HD آسيا الأيام 10922 , V , 27500 , 5/6
التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10922 27500 V 5/6 إماما رضا HD سا فاميلى الأقصى سى بى سى بنة الشروق أخبار الجزائرية الشروق العامة الجزائرية بيور باهية الحياة الهداف نوميديا الجزائرية وان المستقلة البلاد شمس الفجر الحرمين 10930 , H , 27500 , 5/6 عمان تي فى HD النعيم الأردن الرياضية مودة نور الخليج الاتجاه الطارق كنوز الطبيعة الهدى كنوز الشفاء الدوائية للرقية خليج العرب الرقية الشرعية الطب النبوي سر الشفاء كنوز الروحانيات سجود النجباء عيون الوطن أي وان الأردن 10992 , V , 5000 , 9/10 | HD | حزمة المغرب العربي الشروق أخبار الجزائرية HD الشروق العامة الجزائرية HD 11033 , V , 5000 , 7/8 | حزمة المغرب العربي 11158 , V , 5000 , 9/10 | HD | حزمة المغرب العربي 11219 , H , 27500 , 5/6 ال تي سي LTC بانوراما فيلم ( PNC ) الجامعية JBC أي أس تي ڤى ES TV شباب تي ڤى 11227 , V , 27500 , 5/6 القاهرة القنال الإسكندرية الدلتا الصعيد طيبة مصر الزراعية تلفزيون اليمن 11258 , H , 27500 , 5/6 المغاربية الأولى المغاربية الثانية الحلبة سينما 2 يمن شباب ميكى البيت بيتك سينما مى سات ساوثرن الوعد 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