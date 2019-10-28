تردد قناة تن TEN الجديد وكيفية استقبال القناة على قمر نايل سات

ننشر تردد قناة تن TEN الفضائية، هي قناة فضائية مصرية، انطلقت عام 2015، ومنذ انطلاقها وهي تحقق نجاحا كبيراً، وانتشار كبيرا في الوطن العربي وتحقق أرقاما كبيرة في نسب المشاهدة، وذلك بفضل ما تقدمه من برامج متميزة تشتبك مع ما يفكر ويشغل بال المواطن المصري، حيث تقدم العديد من البرامج الحوارية والسياسية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، إضافة لبرامج التوك شو، كما تذيع قناة تن العديد من المسلسلات المتنوعة فتقدم المسلسلات المصرية والسورية، والهندية المدبلجة، وهي الآن تنافس العديد من القنوات لتكون ضمن الصفوف الأولى.

تردد قناة تن TEN

تتميز قناة تن بأنها تتيح الفرصة لمشاهديها لمتابعة برامجها التي يتم عرضها على مدار اليوم، وتتم إعادة بعضها بعد عرضها الأول بساعتين، وتعمل القناة وفق ميثاق شرف حيث تقدم برامجها الهادفة الشديدة التنوع والتميز، وتفيد المشاهدين كما أنها تقدم برامج تتناسب مع ثقافة المجتمع المصري، ومن أهم ما يميز قناة تن أنها تستخدم أحدث التقنيات لتقديم محتوى متنوع يضمن تحقيق المتعة والتسلية.

ويعمل على تردد قناة تن الجديد مجموعة متميزة من الإعلاميين الذين يعملون مع طواقم فنية مدربة تدريبا عاليا، ومن بين الإعلاميين الذين يعملون بالقناة : نشأت الديهي، عمرو عبد الحميد، عمرو الكحكي، مها بهنسي، نور الصواف، سمر نعيم، شيرين حمدي، نرمين شريف،سارة حنفي.

برامج قناة تن الفضائية

برنامج صباح الورد، برنامج عسل أبيض،برنامج المطبخ، برنامج بالورقة والقلم، برنامج مصارحة حرة، برنامج ستوديو الأخبار، برنامج بالورقة والقلم،برنامج مصر في أسبوع، ومن أشهر برامج قناة تن برنامج بالورقة والقلم الذي يقدمه نشأت الديهي،الذي يسعى لتقديم قراءة مختلفة للصحف المصرية والعربية والأجنبية، وتحليل ما يصدر عن مراكز الأبحاث والدراسات الأجنبية.

Advertisements

أضبط الأن تردد قناة تن على النايل سات 2019

التردد 11430، الاستقطاب رأسي v 5/6، بمعامل تصحيح الخطأ FEC، ومعدل الترميز 27500 N

أيضا يعد برنامج البوصلة الذي يعرض على تردد قناة تن مفتوحة نايا سات، الذي يقدمه إسلام البحيري، ويناقش فيه الفكر الديني ويسعي من خلاله إلى خلخلة الأفكار المتطرفة والتي لها جذور في الفكر الديني التراثي.