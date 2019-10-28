تردد قناة الزمالك الجديد وموعد الإنطلاق

يستعد عشاق نادي الزمالك لإنطلاق الفضائية لذلك زاد البحث عن تردد قناة الزمالك الجديد على جميع الأقمار الصناعية، سوف تُعبر القناة الجديدة عن أراء الجماهير الزملكاوية قال رئيس النادي المستشار مرتضى منصور أن القناة ستكون بمثابة المنبر الإعلامي الأوحد لنادي العريق يعبر به مسئولين النادي عن أرائهم وتطلعاتهم بجانب الإعلام الزملكاوي الهادف كما سوف تضم القناة عددًا من المحليين الرياضيين والإعلامين والمعلقين والضيوف ولاعبين النادي القدامى بجانب الصحفيين الرياضيين، يُعد نادي الزمالك من أهم نوادي الدوري المصري الممتاز وله تاريخ عريق من البطولات والأمجاد.

تردد قناة الزمالك الجديد

الأن يمكنك ضبط جهاز استقبالك لاستقبال بث قناة الزمالك الجديدة ومشاهدة برامجها الحصرية على عدد من الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي النقل تردد قناة الزمالك الجديد معامل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ معامل الترميز حالة القناة قمر النايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة قمر يوتلسات 11595.39Eutelsat AB7 عمودي 3/4 27500 مفتوحة AB2قمر 11678 عمودي 3/4 27500 مفتوحة قمر عرب سات بدر 4 12092 عمودي 3/4 27500 مفتوحة قمر نايل سات 12169 عمودي 3/4 27500 مفتوحة

سيكون على رأس مقدمي القناة الإعلامي الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك الأسبق وأحد أشهر الإعلامين المصريين بالمجال الرياضي، سوف يُقدم برنامجًا يوميًا لنقل أخبار النادي وكل ما يتعلق بالفريق الأبيض وكذلك الكابتن أحمد جمال، قام نادي الزمالك بتأجير قناة الحدث الفترة المنصرمة وقدم من خلالها برنامج الزمالك اليوم الذي حاز على نسب مشاهدات عالية وحقق جماهرية كبيرة وأعلنت الكابتن الغندور أن يوم السبت 26 -10 هو أخر يوم للبرنامج استعدادًا لإنطلاق القناة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.