تردد قنوات KSA Sports السعودية الرياضية على العرب سات والنايل سات لمتابعة مبارة الهلال والنصر اليوم

القناة الرياضية السعودية KSA Sports، قناة سعودية رياضية مجانية تهتم بتقديم محتوى رياضي ترفيهي للشباب السعودي خاصة وشباب العالم العربي بشكل عام، فضلاً عن المحتوى الثقافي والعلمي والترفيهي الذي تقدمه القناة، تبث من الرياض بالمملكة العربية السعودية عبر قمري النايل سات والعرب سات لسائر دول العالم، بدأ بث القناة منذ عام 2002، إلا أنها بدأت بهوية رياضية جديدة خالصة بداية من مارس 2018، وتقوم قناة KSA Sports، بنقل معظم مباريات كرة القدم السعودية بعيدة عن تشفير القنوات الرياضية الأخرى، فتنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، وهي عبارة عن قناتين على نفس التردد من أجل نقل كافة المباريات التي تكون في نفس التوقيت وهي قنوات KSA SPORTS +1 و KSA SPORTS +2.

تردد قنوات ksa Sports

القنوات هي:

KSA sports 1

KSA sports 2

القمر التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12149 أفقي H 27500 5/6 نايل سات 12284 عمودي V 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي V 27500 5/6 عرب سات 12149 أفقي H 27500 5/6 ياه سات 12418 عمودي V 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي H 27500 8/9

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أصبحت القناة الرياضية السعودية KSA Sports، من أنجح وأهم القنوات الرياضية في السعودية والعالم العربي مؤخراً، لتميزها بنقل العديد من المباريات الهامة والأحداث الرياضية المختلفة سواء في مجال كرة القدم أو كرة اليد أو الكرة الطائرة وغيرها من سائر الرياضيات الأخرى عبر القناتين الأولى والثانية، كما تنقل أيضاً قناة KSA Sports، مباريات كأس الملك وكأس ولي العهد إلى جانب مباريات الدوري السعودي، اضبط تردد القنوات الرياضية السعودية الآن واستمتع بمشاهدة مبارياتك المفضلة.