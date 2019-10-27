يمثل تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود يوليو 2019 أهمية كبيرة لدىّ الكثيرون من محبي الأفلام الأجنبية بمختلف أنماطها لاسيما “الأكشن والرعب” فلديها جمهور كبير من الشباب يتابعونها في أوقات فراغهم من مختلف الدول العربية، للتمتع بما تعرضه على شاشتها من أفلام جديدة وحصرية، جعلتها تحتل مكانة مميزة في قائمة قنوات كل البيوت بالوطن العربي، وبعد تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود بشكل مفاجئ بات الجميع يتسائل عنه.

وقد أوضحت بعض المصادر ذات الصلة بإدارة ميكس هوليود أن سبب توقفها يرجع إلى أمر تقني حيث يهتم العاملين بالقناة على تحسين جودة الصورة لتكون HD لتنقل صورة بجودة رائعة دون تشويش أو تغير في الألوان، ونستعرض معكم كافة التفاصيل حول تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود يوليو 2019 لتكونون على دارية وعلم بكل شئ.

تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود يوليو 2019

يمكنكم ضبط تردد ميكس هوليود يوليو 2019 من رموز الجدول التالي وفى حال تغيره، سوف نقدم لكم كل جديد عنه.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11488 27500 3/4 أفقي

كما تستطيعون متابعة الصفحة الرسمية قناة ميكس هوليود Mix Hollywood على الفيس بوك لمعرفة جدول على الأفلام فور طرحها، ومن أبرز الأفلام التي عرضت على شاشة ميكس هوليود على النحو الآتي:

Orphan

Now You See me 2

Speclre

The Mechanic

X-Men Days Of Future Past

قد يهمك التعرف على: