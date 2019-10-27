اضبط مجاناً| تردد KSA Sports القناة الرياضية السعودية على النايل سات والعرب سات لمشاهدة مباريات...

القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS، من أنجح وأهم قنوات الرياضة العربية، تهتم بالمنافسات الرياضية عامةً وبكرة القدم بشكل خاص، تذيع العديد من المباريات الهامة لكرة القدم السعودية والعالمية، جذبت فئة كبيرة من المتابعين بسبب بثها العديد من المباريات الهامة بصورة مجانية بعيداً عن احتكار القنوات المشفرة، تبث بتقنية البث الرقمي الـ SD و الـ HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، بدأ بثها في 16 رجب 1423 هـ، من الرياضة بالمملكة العربية السعودية، و KSA هي اختصار للحروف الأولى من اسم المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية.

حصلت القنوات السعودية الرياضية، على حقوق البث الحصري للمسابقات والدوريات السعودية كالدوري السعودي للمحترفين وكأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين، والباقة الرياضية تضم 6 قنوات، من أجل تغطية عدد أكبر من المباريات، وفضلاً عن اذاعة مباريات كرة القدم، تذيع القنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS، برامج رياضية مباشرة كبرنامج الملعب والصحافة، إلى جانب البرامج الثقافية التي تهم المواطن السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام.

تردد القنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS

اسم القناة القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز القناة الرياضية 1و2 HD – SD نايل سات نايل سات V 12284 H 12149 5/6 5/6 27500 27500 القناة الرياضية 1و2 HD – SD عرب سات عرب سات 12149 H 12015 V Advertisements 5/6 5/6 27500 27500

مباراة الهلال والنصر اليوم الأحد 27 أكتوبر

مباراة ديربي الهلال والنصر اليوم، حيث يستقبل الزعيم نادي النصر على أرضه، ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي بالمملكة، وتنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت الرياض، السابعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب ستاد الملك سعود والمباراة مذاعة على شاشة قناة KSA SPORTS من تعليق كلا من مشاري القرني وفارس عوض.