“إشارة مُؤكدة” تردد قناة الجزائرية الرياضية “Télévision Algérienne” أكتوبر...

نقدم لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne والتي أصبحت محل بحث كبير مع انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية في نسختها “32” وسنستعرض معكم أيضا كيفية مشاهدة القناة وذلك عن طريق جدول التردد الخاص بالقناة وكيفية استقبالها، لدلك يمكنكم من خلال تردد قناة الجزائر الأرضية مشاهدة بث مباشر لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك يمكن متابعة الاستوديوهات التحليلية المتميزة على شاشة قناة الجزائر الأرضية.

أما عن طريقة كسر شفرة كافة “الرسيفرات” أجهزة الاستقبال حتى تتمكنوا من استقبال إشارة قناة الجزائر الرياضية الأرضية، وتجدر الإشارة أن القناة تبث إشارتها من خلال القمر الصناعي للمصري نايل سات، كما يسعدنا التواصل مع متابعينا للإجابة على أي استفسارات تخص قناة الجزائرية الرياضية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية “Télévision Algérienne”

Advertisements

جدول تردد قناة الجزائر الأرضية

من هنا نقدم لكم جدول تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات 2019 التي تتيح متابعة جميع أخبار الجزائر العامة ومشاهدة مباريات كرة القدم لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الرموز الأتية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 11680 أفقى 27500 نايل سات