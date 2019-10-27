تردد قناة الظفرة Al Dafrah TV وأهم المسلسلات المعروضة بها ووقت العرض

تردد قناة الظفرة Al Dafrah TV أحد أهم القنوات الإماراتية المتميزة تقدم القناة لمتابعيها مجموعة حصرية ومميزة من البرامج المفيدة أشهرها مسلسل كفر دلهاب الذي يُعرض في تمام الساعة 18:00 ومسلسل ساق البامبو يُعرض يوميًا في تمام الساعة 19:00 ومسلسل إقبال يوم أقبلت وغيره الكثير بجانب البرامج الصحية المفيدة للأسرة الإماراتية والعربية، منذ إنطلاق القناة في العام 2010م وهي تُقدم الحصريات بشكل كبير وقدمت سجل هائل من البرامج المفيدة للغاية على مدار تسع سنوات فقط.

تردد قناة الظفرة Al Dafrah TV

اسم القناة مقتبس من اسم مدينة الظفرة الإماراتية في ولاية أبو ظبي تقدم القناة برامجها المتنوعة المستمرة بشكل متجدد وتخاطب كل فئات الأسرة من أطفال وأمهات وشباب وتغطي كل المجالات المهمة اقتصادية وسياسية وعلمية بدون تشفير وبشكل مجاني وتمتلك صفحات على مواقع السيوشال ميديا لعرض مواعيد برامجها عليها ويمكن استقبال تردد قناة الظفرة على التردد التالي:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز الأستقطاب معدل تصحيح الخطأ قمر النايل سات 12322 (V) 30000 عامودي/رأسي 3/4

مسلسلات قناة الظفرة الإماراتية والمواعيد