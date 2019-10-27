هنا تجد تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي لمتابعة برامج وأناشيد الأطفال الممتعة

أعلنت إدارة قناة طيور الجنة للأطفال عن تعديل تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات مؤخراً، لتزداد عملية البحث بشكل مكثف خلال الأيام الماضية عن تردد طيور الجنة الجديد من جانب عدد كبير من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات للتأكد من ضبط التردد الصحيح للقناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، لذلك نقدم لكم في السطور التالية أحدث تردد لقناة طيور الجنة وفقاً لآخر تعديل تم الإعلان عنه مؤخراً.

تردد قناة طيور الجنة

تقوم قناة طيور الجنة بعرض مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التعليمية للأطفال بالإضافة إلى برامج تعليمية رائعة تساعد الآباء والأمهات في تربية أبنائهم بالشكل الصحيح، ويمكنكم من خلال الجدول التالي ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وفقاً لأخر تعديل على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم للاستمتاع بالبرامج والأغاني والفيديوهات التي تعرضها القناة للأطفال:

التردد 11315 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

تجدر الإشارة بأن قناة طيور الجنة تم تأسيسها منذ 10 سنوات تقريباً، في عام 2008، بواسطة رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، ومن وقت إطلاقها وهي تحتل مكانة متميزة بين قنوات الأطفال في الوطن العربي، وبعد النجاح الكبير الذي حققته قناة طيور الجنة تم تأسيس قناة طيور الجنة بيبي للأطفال في سن صغيرة، ويمكنك استقبال تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على القيم التالية: