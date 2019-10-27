تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 لمتابعة المغامرات الممتعة tom and jerry أفضل قنوات الأطفال

يتابع قناة توم وجيري كل محبي الأفلام الكارتونية المشوقة في كل مكان حيث أن القناة تسعى على توفير مجموعة كبيرة من الأفلام الكارتونية والبرامج التي توفر لكم مشاهدة ممتعة جدا فالقناة حققت نجاح كبير في أيام قليلة حيث أن الأسر إلتفت حولها من أجل متابعة البرامج والأفلام الكارتونية القصيرة الجميلة، يمكنك ضبط التردد الجديد لقناة الفأر والقط للإستمتاع بمتابعة جميلة.

تردد قناة توم وجيري

تعتبر من القنوات الشعبية المنتشرة للغاية في مصر حيث أنها تقوم على منافسة الجميع فالقناة حريصة على تحقيق نجاح كبير من أجل إثبات شعبيتها بين الجميع، تسعى القناة دوما على التجديد فالقناة حريصة على توفير عدد من الأفلام الكارتونية الشيقة بجانب برامج تعليمية للأطفال وثقافية تساعدهم على الفهم والحفظ للمعلومات، يتم تقديم محتوى تشويقي ككرتون القط والفأر الذي يقدم عدد من المغامرات المثيرة التي تساعد الأطفال على متابعة القناة بمنتهى الشغف فالقناة تعمل على تقديم محتوى يليق بالجميع.

استقبل تردد توم آند جيري

تم تغيير تردد القناة الخاصة بتوم وجيري لتوفير مشاهدة ممتعة أكثر فالقناة تحرص على التطوير لتقديم أفضل مالديها لتعمل على الحفاظ على المستوى التي وصلت له ولذلك نقدم لكم التردد الجديد حتى تقوم بضبطه من خلال الرسيفر لتشاهد مع أطفال قناة توم وجيري دون تشويش أو تقطيع فالتردد الجديد يساعدك على المشاهدة الجيدة والتردد هو

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11354 عمودي V 27500 5/6

القناة تقدم أفلام كارتونية متنوعة مع عدد من المسابقات المختلفة لتنمية الذكاء فيمكنكم ترك الطفل أمام القناة دون خوف فالمحتوى يناسب سن الأطفال ويعمل على تنمية الذكاء لأقصى درجة والمحتوى يهدف لتعلم الطفل وبعيدا كل البعد عن أي عنف.