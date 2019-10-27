“تجديد” تردد قناة المغربية الرياضية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2019/ للمتابعة المتميز...

قناة “المغربية الرياضية 3” من القنوات المميزة، ليس في المغرب وحدها ولكن في العالم العربي، ويبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة وخاصاً عشاق كرة القدم، حيث تنقل قناة المغربية الرياضية 3، مباريات الدوري المغربي والمباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب، وتهتم بنقل المباريات التي تهم العالم العربي، وتتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية داخل المغرب خاصةً لنقلها الدوري المغربي، وعربياً لنقلها أهم الفاعليات العربية، وتقدم برامجها طوال اليوم حيث أنها قناة مفتوحة ليست مشفرة.

ضبط تردد القناة المغربية الرياضية، تهتم بمحبي الرياضة بالوطن العربي، وتنقل العديد من المباريات الهامة بأهم البطولات، و في مقدمتها بطولات كرة القدم، ومنها الدوري المغربي في موسمه الجديد، بالإضافة لنقل المباريات المشارك فيها أحد الفرق المغربية بالبطولات الهامة، فهي تحتل مكانة متميزة بين القنوات الرياضية العربية، ولها جمهور كبير من متابعي الرياضة بمختلف أنواعها.

مباريات اليوم “الدوري المغربي”

سريع وادي زم/ رجاء بني ملال الساعة 4 عصراً الأسبوع الخامس أولمبيك آسفي/ الرجاء البيضاوي الساعة 4 عصراً الأسبوع الخامس الوداد البيضاوي/ يوسفية برشيد الساعة 6 مساءً الأسبوع الخامس اتحاد طنجة/ مولودية وجدة الساعة 8 مساءً الأسبوع الخامس

بدأت قناة المغربية الرياضية 3 بثها عام 2006 من مدينة الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب، وتتميز القناة بمجموعة من البرامج، والإستديوهات التحليلية للمباريات لتوضيح الفنيات بالمباراة، ونحن من خلال موقعنا نوفر لكم كل جديد ونعرض عليكم، أحدث تردد قناة المغربية الرياضية 3 على القمر الصناعي نايل سات لسهولة ضبطها، حيث تقوم القناة بمتابعة أخبار مباريات المنتخب المغربي المشارك ببطولة كأس أمم أفريقيا بمصر، وتحليل أهم النقاط التي بالمباريات ومعرفة النتائج للقاءات المنتخب.

تردد قناة المغربية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11474 v 27500 نايل سات

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أهم ما تنقلة قناة المغربية الرياضية 3

تنقل قناة المغربية الرياضية الدوري الممتاز – كأس العرش – دوري أبطال أفريقيا – كأس الإتحاد الأفريقي- كأس شمال أفريقيا – الدوري الإنجليزي الممتاز – كأس الإتحاد الفرنسي.

ونحن متواجدون معكم دائماً لتغطية أهم الترددات وعلى رأسها الترددات الخاصة بالقنوات الرياضية، حيث يبحث عنها عدد كبير من محبي الرياضة ومتابعي البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة، ونضع بين أيديكم التردد الصحيح لسهولة ضبط القناة.