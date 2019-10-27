“أعرف تردد ” قناة دبي سبورت 2019 “DUbai SPORTS ” الرياضية الناقلة لمباريات...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور هوست، في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة دبي الرياضية، التي يزداد البحث عنها على مختلف محركات البحث على شبكة الإنترنت، نظراً لتميز القناة في نقل المنافسات الرياضية الهامة سواء المنافسات الإماراتية أو الدولية، واستحوذت القناة على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي.

قناة دبي الرياضية تأسست عام 1998، وهي ملك لمؤسسة دبي للأعلام، وتبث برامجها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي قناة مجانية مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي مختصة بالمجال الرياضي فقط.

تلعب اليوم مباريات الجولة الخامسة، من دوري الخليج العربي بلقاءين، اللقاء اللقاء الأول، يجمع بين الظفرة ضد نادي الوصل، واللقاء الثاني يجمع بين الجزيرة ضد اتحاد كلباء.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة المنافسة ملعب المباراة الظفرة / الوصل 16.15 بتوقيت القاهرة،17.15 بتوقيت أبوظبي دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية الدوري الإماراتي الجولة الخامسة ملعب نادي الظفرة الجزيرة/اتحاد كلباء 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت أبوظبي دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية الدوري الإماراتي الجولة الخامسة ملعب نادي الجزيرة

تردد قناة دبي الرياضية علة القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز دبي الرياضية نايل سات 12418 عمودي 27500 دبي الرياضية عرب سات 12130 عمودي 27500

أهم الحقوق التي تملكها قناة دبي الرياضية

دوري الخليج العربي. كأس الخليج العربي الإماراتي. كأس رئيس دولة الإمارات. كأس السوبر الإماراتي في كرة القدم. كأس الخليج العربي في كرة القدم.

وفي نهاية المقال نتمنى متابعي موقعنا عرب فور هوست، أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومة مفيدة لحضراتكم.