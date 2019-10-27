“تجديدات” تردد قناة بي إن سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات/ للتمتع بمتابعة مباريات...

قناة “بي إن سبورت 2” المشفرة من القنوات الرياضية المهمة وهي ضمن مجموعة من القنوات الرياضية القطرية المشفرة،التي تحمل نفس الإسم، ويبحث عن تردد قناة بي إن سبورت 2 العديد من محبي وعشاق الكرة المستديرة كرة القدم، هذه الرياضة التي لها محبين على مستوي العالم، وتنقل بثها عبر النايل سات بإشتراك حيث أنها قناة مشفرة تتيح للمشتركين عليها فقط متابعة البطولات المنقولة عليها حصري، وتتميز بصورة عالية الجودة وتضم مجموعة من مقدمي البرامج والمحللين الرياضيين على مستوي عالي من الكفاءة.

تردد قناة بي إن سبورت “2”، من الترددات ذات البحث العالي على محركات البحث الشهيرة، حيث تنقل أهم وأشهر البطولات، وعلى رأسها بطولات كرة القدم، ومنها بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2019-2020، وما يتميز به من متعة ومهارة في الأداء لجميع الفرق الإنجليزية المشاركة، حيث يضم مجموعة من مشاهير اللاعبين.

مباريات اليوم “الدوري الإنجليزي”

نيوكاسل/ وولفرهامبتون الساعة 4 عصراً الأسبوع العاشر ليفربول/ توتنهام هوتسبر الساعة 6,30 مساءً الأسبوع العاشر

ونقلت قناة بي إن سبورت 2 مراسم قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية الإفريقية، يوم الأربعاء 20/3/2019، في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة، بمقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، وبدأت المراسم بقرعة الكونفيدرالية ثم دوري أبطال إفريقيا، وبحضور ممثلين عن الفرق المؤهلة، وقد أعلنت نتيجة الكونفيدرالية الإفريقية، وقد جاء الزمالك ضد حسنية أغادير، الصفاقسي التونسي ضد نكانا الزامبي، نهضة بركان المغربي ضد جورماهيا الكيني، الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي.

تم إعلان قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا ايضاً وأسفرت النتيجة عن مواجهات ساخنة بين كلا من، الترجي التونسي ضد حوريا كوناكري الغيني، الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني، مازيمبي الكنغولي ضد شباب قسنطينة الجزائري، الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي، ونتابع معكم كل جديد تنقله قناة بي أن سبورت2 من متابعات لأهم الفاعليات والمباريات.

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تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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ونظراً لأهمية قناة “بي إن سبورت 2″، يقوم موقعنا بالمتابعة الدورية لأخر التحديثات لترددها الصحيح على النايل سات وسهيل سات، ونوفره لضبطها بسهولة، ونتمني أن نكون قد قدمنا كل مايبحث عنه متابعي قناة “بي إن سبورت 2”.