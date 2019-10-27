“التقط” تردد قناة تلفزيون سوريا 2020 على النايل سات وهوت بيرد أقوي البرامج والأفلام

تردد قناة سوريا على القمر الصناعي النايل سات وهوت بيرد 2020، هي قناة تم إطلاقها مؤخراً من مدينة إسطنبول بتركيا، إلا أنها تابعة تلفزيون وإذاعة سوريا ويتم بثها على مدار اليوم دون انقطاع وتشفير وتناقش عدد من الموضوعات المتنوعة التي تتعلق بالشارع السوري.

تردد قناة سوريا على النايل سات وهوت بيرد 2020

أما عن نبذة عن قناة تليفزيون سوريا كان الإطلاق الأول لقناة تليفزيون سوريا في عام 2018 حيث قدمت القناة في ثوب جديد كبديل الأعلام السوري الرسمي والتي تقوم بمناقشة القضايا الهامة التي تمس السوريين في داخل سوريا وخارجها، كما تقوم القناة بعرض البرامج المتنوعة والمختلفة مثل برامج الصحة والاهتمام بالجمال والعديد من الأفلام وبرامج ترفيهية إسلامية أيضاً.

برامج قناة تليفزيون سوريا

كما ذكرنا أن هناك العديد من البرامج التي يتم تقديمها من خلال قناة تليفزيون سوريا من برامج سياسية وترفيهية متنوعة أخرى ومن أشهر البرامج التي يتم تقديمها من خلال القناة:

برنامج نور خانم والذى تقدمه الإعلامية نور حداد وهو برنامج ترفيهي ساخر، برنامج يا حرية وهو يناقش أزمة المعتقلين والسجناء السوريين، برنامج عصبة الساخرين برنامج ساخر، وبرنامج مع ملكة ويناقش فن وأصول الطبخ والطهى، لقاء خاص هو برنامج سياسي، نص إلا خمسة من البرامج الترفيهية الكوميدية.

مميزات قناة تليفزيون سوريا

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أهم المميزات التي تميز قناة تلفزيون سوريا إمكانية البث المباشر على مواقع السوشيال ميديا والتي تمكن كل المتابعين والمشاهدين من متابعة كافة البرامج أونلاين من الأنترنت في أي مكان كما يمكن التعرف على كافة مواعيد البرامج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها سواء تويتر أو فيس بوك، كما أنها القناة يتم بثها مجانا وبدون أي تشفير.

تردد قناة تليفزيون سوريا

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 11257 (H) 27500 – 5/6 HD

نايل سات 10971 (H) 27500 – 5/6 HD

هوت بيرد 12520 (V) 27500 – 5/6 HD