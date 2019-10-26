تردد قناة توم وجيري 2019 عبر النايل سات لأروع برامج الأطفال وكرتون القط والفأر

يبحث الكثير من الآباء والأمهات في كل مكان لمعرفة تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال لمتابعة كرتون القط والفأر وأحدث البرامج الترفيهية، نظرًا لأنها أصبحت في أهم القنوات المتواجدة في الشرق الأوسط، على الرغم من أنها أحدث قنوات الأطفال، ويرجع السبب وراء شهرتها تقديمها لكرتون الأطفال توم وجيري الذي يعشقه الكثيرين من الكبار والصغار، فيتابع القناة الكبار والصغار بدون استثناء سعيًا وراء متابعة كافة حلقات القط والفأر.

تردد قناة توم وجيري 2019

يمكن لكافة محبي كرتون القط والفأر توم آند جيري استقبال القناة بكل سهولة عبر أجهزتهم، وذلك من خلال إدخال التردد الخاص بالقناة على النايل سات مجانًا دون أي اشتراك، مع ملاحظة أن القناة على الريسيفر لا تظهر بهذا الاسم، ولكن تم إطلاق الاسم توم آند جيري على القناة لأنها تقدم كرتون القط والفأر باستمرار بجميع حلقاته وهو من أشهر أفلام الكرتون المميزة المفضلة للكبار والصغار بلا استثناء، ويمكن مشاهدته عبر القناة على مدار 24 ساعة.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11354 عمودي V 27500 5/6

مميزات قناة توم آند جيري

يمكن الحصول على قناة توم آند جيري والاستمتاع بكافة البرامج التي تقدمها على مدار الساعة دون أي رسوم ودون أي توقف لفواصل إعلانية، وتقدم القناة بجانب توم آند جيري العديد من أفلام الكرتون مع الأغاني التعليمية المميزة والألعاب المميزة كألعاب توم وجيري وألعاب الذكاء لتساعد الأطفال على تنمية المهارات والقدرات.