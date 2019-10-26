اضبط تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry على القمر الصناعي النايل سات واستمتع بأحدث الأفلام الكرتون

تعتبر قناة توم وجيري من أكثر القنوات المفضلة لدى كثير من الأطفال، فنجد أن القناة مهتمة كثيراً بعرض حلقات المسلسل الكرتوني توم وجيري بطريقة مستمرة، مع عدم وجود فواصل إعلانية، والذي نتابعه جميعاً بشغف كأننا لم نره من قبل، ونتسائل كل مرة هل من الممكن أن يتحد القط والفأر ويصبحا صديقين، وهذا ما ريناه في عدد من الحلقات، إلا أن جميع حلقاته ممتعة ومبهجة في كل الأحوال .

تردد قناة توم وجيري

لذا يتطلع الجميع نحو ضبط ترددات قنوات توم وجيري الجديدة والتي تعرض جميع الحلقات على شاشتها، وإليكم أحدث تردد خاص بهذه القناة وهي احدي قنوات قمر النايل سات، ومن ثم يمكنكم متابعتها بشكل مجاني ومتاح على مدار ال24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري الجديدة

إن سلسلة أفلام Tom & Jerry هي من أكثر الأفلام الكرتونية المفضلة لدى الصغار والكبار فهي الأكثر متابعة من زمن قديم وأيضا في الوقت الحالي ما زالت هي المفضلة لدى الجميع ، وهي الأكثر بحثا عنه في قنوات الأطفال لذلك تم بث قناة متخصصة في ذلك وهي قناة Tom & Jerry على نايل ساتن رغم تعدد الأفلام الكرتونية الأخرى إلا أن الاتجاه الأكبر يكون إلى سلسلة الأفلام الشهيرة والأكثر مشاهدة هي أفلام توم وجيري Tom & Jerry.