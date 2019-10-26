تردد قناة الرياضية السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي

يعتبر تردد قناة الرياضية السعودية من أبرز الترددات التي يبحث عنها المتابعين لبطولة الدوري السعودي، تعتبر القناة من القنوات الرياضية المفضلة في العالم العربي والتي تعمل بشكل مجانيٍ من دون تشفير لتُمتع عشاق الكرة السعودية والكرة الخليجية حيث يعد الدوري السعودي من أقوى البطولات في آسيا والوطن العربي والمنافسة فيه شديدة القوة يتواجد به عددًا من الفرق المميزة للغاية تضم عددًا من النجوم العالمين والعرب.

تردد قناة الرياضية السعودية

تُعد قناة الرياضية السعودية ksa sport من أهم القنوات الناقلة لدوري السعودي بطولة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بجانب ذلك تبث القناة الأخبار الرياضية بشكل حصري وتضم عددًا من المذيعين والمحللين الرياضيين والمعلقين وكبار اللاعبين بالأستديو التحليلي للوقوف على تغطية شاملة وحصرية لكافة الأحداث الرياضية بالمملكة ويمكن الآن ضبط جهازك على تردد قناة الرياضة السعودية كالتالي:

القمر الناقل تردد القناة معامل الاستقطاب معامل الترميز جودة القناة النايل سات 12149 أفقي H 27500 SD النايل سات 12284 عمودي V 27500 HD النايل سات 12015 عمودي V 27500 SD

كما يمكن ضبط القناة على القمر الإماراتي الياه سات :

اسم القناة تردد القنة معامل الاستقطاب معامل الترميز معدل التصحيح Ksa sports HD 11747 أفقي 27500 5\6 Ksa sports HD 11823 أفقي 27500 5\6

وأحدث مباريات الدوري السعودي هي مباراة الحزم والأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس ولي العهد يوم السبت 26-10 بملعب نادي الحزم الساعة 6:10 بتوقيت المملكة اليوم.