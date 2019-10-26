تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات

زادت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة توم وجيري الجديدة حيث أنها قناة أطفال يبحث عنها ويشاهدها الكبير والصغير، حيث أن نسبة كبيرة من الأشخاص تربوا على مشاهدة هذه القناة، وعلى الرغم من أن هذه القناة قناة أطفال وتعرض أفلام كرتونية منذ السبعينات، إلا أنها ما زالت تحتل المركز الأول لمشاهديها سواء من الأطفال أو الأشخاص البالغين.

قناة توم وجيري الجديدة

قناة توم أند جيري، قناة محببة لدى الجميع، وتعد هى الأكثر على القنوات الفضائية من حيث المشاهدة، حيث أن قناة توم وجيري اقتبست اسمها من الكرتون الشهير tom and jeery، حيث أن هذه القناة تقوم ببث أفلام كرتونية بين القط توم والفأر جيري، وأيضاً الصراعات والمشاجرات التي تقوم بينهما.

كرتون توم وجيري

حيث أن قناة توم وجيري تقوم بعرض مسلسلها الشهير توم وجيري، والصراعات التي تحدث بينهما في كل حلقة، وعادة ما تتحول هذه الصراعات إلى هزيمة القط توم على يد الفأر جيري، والجدير بالذكر أن هذه القناة تقوم بالبث خلال ال24 ساعة، دون انقطاع وبدون أي فواصل إعلانية، وهذا ما يميز هذه القناة وتجعل الطفل منجذب إليها دون أن يمل.

تردد قناة توم وجيري الجديدة

تميز كرتون توم وجيري بالتنوع والتجدد، بالإضافة إلى أن هذه القناة تحرص على تنمية مهارات الطفل وتنشيط ذكاءه من خلال الأفلام الكرتونية التي تعرضها بجانب كرتون القط والفأر، مثل البرامج التعليمية والترفيهية، وأغاني الأطفال، حيث يمكنكم أستقبال تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر الصناعي النايل سات، عبر موقعنا اعرف كورة، فتابعونا.