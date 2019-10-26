تردد قناة توم وجيري 2019 أفضل ترددات قنوات الأطفال على قمر النايل سات علي جميع السيرفرات

الفيلم الكرتوني الشهير والوحيد القادر على جمع أفراد العائلة كبارا وصغارا لمشاهدة أحد حلقاته المبهجة خفيفة الظل، إنه كرتون توم آند جيري، والذي يمتد عمره حوالي مئة وخمسون عام من المغامرات الممتعة بين القط توم والفأر جيري، وقد ظهرت مؤخراً قناة فضائية تحمل اسم الفيلم الكرتوني وتمتعنا بعرض أحدث حلقاته التي ما زالت مستمرة في الإنتاج حتى الآن.

تردد قناة توم وجيري

توم وجيري مسلسل رسوم متحركة تدور أحداثه حول القط توم الذي يحاول جاهداً الإمساك بالفأر جيري ليلتهمه، ولكن جيري يستطيع بذكائه الفرار من توم بل وصنع المقالب المضحكة له، وقد بلغت عدد حلقات توم وجيري 161، وتم أنتاج حلقاته بين عام 1940، وعام 1967، حصد حلقاته العديد من الجوائز منها جائزة الأوسكار.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

كارتون توم وجيري

ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع شخصيات الفيلم الكرتوني المميزة، كالبطة الصغيرة وشخصية سبايك وتايك وهما أحد أبرز الشخصيات الكرتونية المشاركة في الكرتون وهما الكلب وولده من نوع البولدوج ، وتجدر الاشارة إلى مبتكري الشخصيتان وهما جوزيف باربيرا، وويليام هانا، و يقوم الأب بحماية صغيره طوال الحلقات من مضايقة القط توم المستمرة مما يولد الضحك والمتعة الكبيرة لدى المشاهدين من خلال الحلقات المختلفة والمغامرات المتنوعة