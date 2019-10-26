“الآن استقبل” تردد قناة الساعة “El Sa3a”على نايل سات دراما كوميدي مسرح أفلام...

ولا زال تردد قنوات الساعة El Sa3a يتربع على عرش القنوات المتخصصة، حيث تتنوع باقة قنوات الساعة لتشمل العديد من القنوات، فمنها تردد قناة الساعة دراما، تردد قناة الساعة أفلام، تردد قناة الساعة كوميدي، تردد قناة الساعة مسرح، تردد قناة الساعة كلاسيك، تردد قناة الساعة سينم، وتبث جميع قنوات الساعة من خلال القمر المصري نايل سات، هذا وقد اكتسبت قنوات الساعة قاعدة عريضة من المتابعين والمشاهدين، ويتعاظم البحث الدائم على تردد قنوات الساعة، ليس بمصر فقط، بل على امتداد البلدان العربية نت الخليج للمحيط.

وتختص كل قناة من قنوات الساعة بمحتوى خاص بها، فمنها الدرامي والكوميدي والمسرح والأفلام، كما يتميز محتوى قنوات الساعة بأنها يناسب كافة الفئات المجتمعية، وكذلك كافة الفئات العمرية، وبفضل التغطية الواسعة للمر المصري نايل سات التي تبث مجموعة قنوات الساعة محتواها من خلاله، زادت نسب مشاهدة القناة بأعلى نسب مشاهدة منقطعة النظير.

تردد قنوات الساعة El Sa3a

استطاعت باقة قنوات الساعة في فترة وجيزة أن تحتل مكانة مرموقة بين منافسيها من القنوات الأخرى، وذلك بفضل ما تقدمة من أعمال درامية وأفلام حققت شعبية كبيرة، ومسرحيات نالت من الشهرة الكثير، هذا وقد عمدت قنوات الساعة مؤخراً في عملية تطوير شاملة، مما جعل مشاهدة شاشة قنوات الساعة متعة في حد ذاتها، كما تتميز قنوات الساعة أيضا ببثها المباشر طوال اليوم على مدار الساعة بدون انقطاع أو تشويش، اما عن الفواصل الإعلانية بقنوات الساعة فتتميز بقصرها بالمقارنة بالقنوات المنافسة.

تردد قناة الساعة دراما

قناة الساعة درما اختصت بتقديم الأعمال الفنية الدرامية، حيث تتخير القناة أفضل المسلسلات الدرامية المصرية والعربية، في عرض الأعمال الدرامية من المسلسلات أقوى كما تقدم القناة الأعمال الدرامية الحديثة والقديمة، مما جعلها قناة تغطى اهتمامات جميع الشرائح المجتمعية والعمرية.

تردد قناة الساعة أفلام

أما عن قناة الساعة أفلام، فقد تخصصت هذه القناة في تقديم وعرض أفضل ما جادت به السينما المصرية والعربية من أفلام متميزة، وتبث قناة الساعة أفلام محتواها على مدار الساعة بفواصل إعلانية قصيرة، فلا يشعر المشاهد لقناة الساعة أفلام بالملل من طول الفواصل الإعلانية.

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تردد قناة الساعة كوميدي

ويأتي دور قناة الساعة كوميدي لتتربع على عرش قنوات الكوميدي المصرية والعربية، وتتنوع الأعمال الفنية التي تقدمها قناة الساعة كوميدي بين القديم والحديث، ويحرص على متابعتها كافة أفراد الأسرة، فقد استطاعت القناة بحق لم شمل الأسرة في جو من البهجة والمتعة.

تردد قناة الساعة مسرح

ويأتي دور المسرح الذي اختصت به قناة الساعة مسرح، فيمنكم مشاهدة أفضل الأعمال المسرحية من خلال شاشة القناة المتميزة، فجمهور المسرح له نصيب وافر وذلك من خلال عرض الأعمال المسرحية الجديدة القديمة.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10872 (v) 27500 عمودي/رأسي 3/4

تردد قناة الساعة كلاسيك

أما عشاق زمن الفن الجميل “الأبيض والأسود، فلم تقصر قنوات الساعة في حقهم في الاستمتاع بالفن الأصيل ذو العبق المتميز، فيذكر المشاهد عمالقة التميل والفن القدامى من خلال ما تعرضه القناة على شاشتها المتميزة.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12562 (V) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الساعة سينما

ويأتي دور السينما مع قناة الحياة سينما، فالقناة تقدم من خلال شاشتها أفضل الأفلام، ليست المصرية والعربية فقط، بل يمكن لمشاهدي قناة الساعة سينما الاستمتاع بالأفلام السينمائية الهندية المترجمة، وكذلك تتنوع ما تقدمة القناة بين أعمال فتية درامية ورومانسية وكوميدية،

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نتمنى من خلال هذا التقرير أن نكون قد قمنا بتغطية باقة قنوات الساعة تغطية شاملة، وذلك حتى يتعرف المشاهد على مجموعة قنوات الساعة وما تقدمة من أعمال فنية، وفي حال كان لديكم أي استفسار عن تردد أي قناة أخرى، يمكنكم ترك تعليق باسم القناة التي تبحثون عن ترددها، وسنجيب على جميع ما يصلنا من استفسارات، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.