“أضف” تردد قناة السعودية الرياضية1و2 KSA Sports على القمر الصناعي نايل سات 2019 / للتميز...

“قناة السعودية الرياضية 1و2” هي قناة عربية سعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلي تثقيف الشباب السعودي، وتحفيزه على الإشتراك في المنافسات الرياضية، وتهتم ايضا ببناء الشباب السعودي رياضياً وعقلياً، وتقدم كل ما هو جديد وحصري، في مجال الرياضة والتثقيف الرياضي، وبناء جيل متميز وقوي قادر على تخطي الصعاب.

ضبط تردد قناة “ksa sports 1,2”، نوفر التردد الصحيح للقناة عبر موقعنا المتميز “عرب نيوز”، ليكون متابعينا متميزين في معرفة أهم الترددات للقنوات الرياضية، ومنها قناة “السعودية الرياضية” وما تمثله من أهمية لجمهور الوطن العربي، حيث تحتل مكانه متميزة بين القنوات الرياضية العربية، وتنقل مباريات الدوري السعودي موسم 2019-2020.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

التعاون/ الفيصلي الساعة 5,5 مساءً الأسبوع الثامن الحزم/ أهلي جدة الساعة 5,10 مساءً الأسبوع الثامن

وتبث قناة السعودية الرياضية 1و2، مجاناً بدون إشتراك وتغطي أهم وأقوي البطولات العربية والسعودية والعالمية، وتقوم القناة ببث بطولة سوبر كلاسيكو المملكة، والدورة الرباعية بالسعودية والدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد، في بث مباشر للمباريات مع مجموعة من المسابقات الآخري، سواء جماعية أو فردية والتي تقام بالمملكة السعودية أو خارجها.

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تردد قناة السعودية الرياضية 1و2 على القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12149 H 27500 نايل سات 122284 v 27500 نايل سات

تنقل قناة السعودية كافة الأحداث الرياضية، المقامة على أرض المملكة السعودية، أو المسابقات المشارك فيها المنتخب السعودي خارج السعودية، ومن أهم الأحدث التي ستنقلها قناة السعودية الرياضية، الدورة الرباعية الودية المقامة على أرض السعودية، وتجمع بين أربع منتخبات هي العراق والسعودية والأرجنتين والبرازيل.

وتهتم قناة السعودية الرياضية، بنوعية ومضمون المحتوي المقدم على شاشتها، مع التحديث في التقنيات لتحسين صورة وصوت القناة، لسهوله متابعتها على صيغة HD والتردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

وتضم قناة السعودية مجموعة، من أشهر وألمع المعلقين والمحللين الرياضيين، من خلال تقديم متابعة مستمرة للفاعليات والمسابقات، المقامة على أرض المملكة وتوافر إستديو تحليلي مميز، يقدم متابعة تحليلية قبل المباراة وبعدها لشرح الفنيات ومعرفة النتائج.