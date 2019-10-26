“أعرف”|| أحدث تردد || ” لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع...

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متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.
تستأنف اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز، بعدة لقاءات من أهمها مباراة مانشستر سيتي ضد فريق أستون فيلا، ويسعى مانشستر للفوز والضغط على ليفربول المتصدر، خاصة بعد تعادل ليفربول مع اليونايتد في المباراة الماضية في الجولة التاسعة.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم
|المباراة
|موعد المباراة
|القناة الناقلة
|المنافسة
|مانشستر سيتي/أستون فيلا
|13.30بتوقيت القاهرة،14.30 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 2
|الدوري الانجليزي
|وست هام /شيفيلد
|16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية
|بي أن سبورت HD 12
|الدوري الانجليزي
|برايتون/أيفرتون
|16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 1
|الدوري الانجليزي
|واتفورد/بورنموث
|16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 2
|الدوري الانجليزي
|بيرنلي/تشيلسي
|16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 2
|الدوري الانجليزي
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.