“أعرف”|| أحدث تردد || ” لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تستأنف اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز، بعدة لقاءات من أهمها مباراة مانشستر سيتي ضد فريق أستون فيلا، ويسعى مانشستر للفوز والضغط على ليفربول المتصدر، خاصة بعد تعادل ليفربول مع اليونايتد في المباراة الماضية في الجولة التاسعة.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة مانشستر سيتي/أستون فيلا 13.30بتوقيت القاهرة،14.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 الدوري الانجليزي وست هام /شيفيلد 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي أن سبورت HD 12 الدوري الانجليزي برايتون/أيفرتون 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 الدوري الانجليزي واتفورد/بورنموث 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 الدوري الانجليزي بيرنلي/تشيلسي 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 الدوري الانجليزي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها