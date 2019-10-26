تردد قناة الغد الجديد وكيفية استقبال القناة على قمر نايل سات

ننشر تردد قناة الغد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهي أول قناة عربية تلفزيونية فضائية إخبارية باللغة العربية تنقل إرسالها من القاهرة في مصر و لندن في المملكة المتحدة، انطلق عرضها رسميا في الخامس عشر من شهر نوفمبر عام 2015، وقد انطلقت القناة باسم “الغد العربي” لكن الاسم تغير إلى الغد، ويغطي بث القناة مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وتسعى “الغد” لتكون منبراً للفكر الحر المنفتح والمعاصر، والذي يقدم باتساق مع الحالة الراهنة التي يعيشها المواطن العربي والتي تزخر بتطور فكري وثقافي، وتعمل القناة على توظيف التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لنقل المحتوى الذي تقدمه دون الإخلال بميثاق الشرف الإعلامي.

تردد قناة الغد الجديد

رغم أن القناة انطلقت منذ أربع سنوات فقط إلا أنها نجحت بامتياز في أن تقدم محتوى برامجي وإخباري مميز، كما توفر تغطية تامة للأخبار والأحداث التي تمر بها المنطقة العربية ومختلف المناطق الساخنة في بقاع العالم المختلفة، وذلك عن طريق شبكة مراسلين تنتشر في مختلف دول العالم، وتحتل القناة رغم حداثة عمرها مكانة متميزة في مجال الإعلام العربي، عبر تغطياتها المباشرة والسريعة للأحداث دون إخلال بالموضوعية، وتسلط القناة الضوء على الفعاليات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والفنية والرياضية العربية والعالمية، حتى يكون المشاهد العربي متابعا لما يحدث حوله.

تضم القناة نخبة متميزة وفريدة من الإعلاميين ذوي الكفاءة المهنية التي تظهر فيما يقدمون من محتوى برامجي وإخباري هادف ومميز، ومنهم محمد شمس الدين، يارا حمدوش، محمد العبد الله، وائل العنسي، مهند العراوي، هبة الغمراوي، سهام عصمان، منى بلهيم.

تعرض قناة الغد على مدار الساعة على القمر الصناعي المصري نايل سات، بجودة عادية SD وبجودة عالية HD من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الغد بالجودة العادية SD

التردد: 11430، الاستقطاب V، معدل الترميز 27500، بمعدل خطأ 5/6

التردد: 11430، الاستقطاب V، معدل الترميز 27500، بمعدل خطأ 5/6 قناة الغد تردد نايل سات 2019 بالجودة العالية HD

التردد: 1143، الاستقطاب V، معدل الترميز 27500، بمعامل خطأ 5/6

تقدم القناة مجموعة من البرامج الإخبارية والحوارية والوثائقية المميزة، ومنها: بالمصري، وراء الحدث، الصفحة الأولى، حبر على الرصيف، يتفكرون، القدس، أبعاد، منع من التداول، قالت لي، السوق،القنديل،مؤثرون، شير، السوق الرياضي، يوم جديد، النشرة الفنية، حديث الرافدين، حصة مغاربية، المسار السوري.