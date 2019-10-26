تردد قناة الأردن سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات

يعد تردد قناة الاردن سبورت ضمن أهم ترددات القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث أن نسب المشاهدة للقناة تؤكد تفوقها وشهرتها الواسعة بين عشاق ومحبي كرة القدم من الجمهور الاردني خاصة والجمهور العربي بشكل عام، نتيجة أنها تعرض مباريات كرة القدم خاصة مباريات بطولتي الدوري والكأس ومباريات المنتخب الوطني في المملكة الاردنية الهاشمية، كما أنها تقدم مجموعة متنوعة من المتابعات الحصرية لكافة الفعاليات الرياضية في الأردن والدول العربية، وتقوم فلسفة قناة الاردن سبورت على تقديم محتوى رياضي يجمع بين المتابعة السريعة والتغطية المتميزة لكل الألعاب الرياضية.

تردد قناة الاردن سبورت

تتبع قناة الاردن سبورت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وهي قناة تعتمد على المهنية والاحتراف، وتقدم محتوى رياضي متنوع يجمع ما بين الخبر والتحليل الرياضي وعرض لكل مباريات كرة القدم في الاردن، وتهتم أيضا قناة الاردن سبورت بعرض مسابقات وفعاليات الرياضات الأخرى غير كرة القدم فتقدم مسابقات دوريات كرة السلة والكرة الطائرة، وسباقات الفروسية وغيرها من الرياضات، كما تمتاز قناة الاردن سبورت بعرض العديد من البرامج الرياضية التي باتت تستحوذ على اهتمام المشاهد في الاردن وخاصة البرامج التي تتابع الأحداث والقضايا الرياضية والمشكلات التي تواجهها الرياضة في المملكة الاردنية.

مذيعي قناة الأردن الرياضية

يعمل بالقناة نخبة متميزة من المذيعين والمذيعات المتخصصين في الإعلام الرياضي، والذين يجمعون بين المهنية والحرفية ويتسم أدائهم بقدرة على مخاطبة الجماهير بلغة بسيطة، وهو ما محبي كرة القدم والرياضات الأخرى على تواصل فعال معهم، ومن أشهر هؤلاء المذيعين: ميسون يونس وممدوح أبو الغنم وكاتيا، ليث مبيضين، أحمد السوالمة وأمجد الفقهاء، موفق العرقان، ماجد العدوان وبسام المجالي وأحمد الخلايلة.

يتم عرض القناة من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، طوال الـ 24 ساعة دون توقف، على الترددات التالية:

التردد 11958 الاستقطاب H 5/6 معدل الترميز 27500 الجودة SD

التردد 12398 الاستقطاب 5/6 V معدل الترميز 27500 الجودة HD

أشهر البرامج على تردد قناة الأردن الرياضية نوادينا، والذي يتناول الشأن الداخلي للأندية الرياضية في الأردن، بالإضافة لبرنامج أون لاين ويتناول كل ما يتعلق بمسابقات الاتحاد الأردني لكرة القدم، ويعرض مساء يوم الأحد.