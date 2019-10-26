تردد قناة طيور بيبي الفضائية Toyor Baby العارضة لأغاني الأطفال وأفلام الكرتون

نقدم لكم تردد قناة طيور بيبي الفضائية، حيث هذه القناة من القنوات الناجحة التي تنال على إعجاب الكثير، وذلك لأنها تقوم بعرض برامج ترفيهية للأطفال وتعليمية، كما أنها تعرض الكثير من أغاني الأطفال التي تجذب انتباههم كثيراً،وتعمل قناة طيور بيبي جاهداً من أجل تقديم كل ما هو جديد من أغاني وأفلام كرتون وبرامج يقدمها أطفال مثلهم لتسهيل عملية المخاطبة بين الأطفال وبعضها، لذلك يهتم الكثير من الآباء بمشاهدة أطفالهم لهذه القناة،لأنها تساعدهم في التعليم والتفكير وتساعد كثيراً، في تنمية الطفل وتنمية المهارات الخاصة به والمواهب التي يحبها الطفل، حيث تشهد القناة الكثير من المتابعين لها وإليكم التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة طيور بيبي الفضائية

تحرص القناة كثيرا علي ما تقدمة من أغاني وأناشيد يقوم بغنائها الأطفال، وتقدم الكثير من المسابقات الخاصة بالأطفال، ويوجد الكثير من الأغاني المنوعة بنسب كبيرة ومن هذه الأغاني:

أغنية محمد نبينا.

أغنية تعليم الحروف.

أغنية تعليم الأشكال.

أغنية رتب أوفاتك.

أغنية تعليم الحروف الانجليزية.

تقدم القناة أيضاً بعض الأحاديث الشريفة مثل آداب الضيافة، آداب دخول المسجد وحسن معامة الجار وغيرها من الأحاديث التي تفيد الأطفال وتعليمهم.

تردد طيور بيبي Toyor Baby

تعرض قناة طيور بيبي العديد من البرامج والفقرات المختلفة الخاصة بالأطفال فهي من القنوات الموجهة لفئة معينة خاصة بالطفل وبكل ما يتطلبه، تعرض الكثير من الدروس التي تعمل على تنشيط الطفل وتقوية أفكاره واليكم الجدول التالي يقدم التردد الخاص بقناة طيور بيبي.