“حصري اليوم” المفاجأة تتوالى قنوات بي أوت تعود بقوة من جديد تعرف على أخر التطورات في...

متابعي موقعنا عرب فور نيوز ،قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات.

قنوات بي إوت كيو لن تعود تحت المسمى القديم للمجموعة، قد تعود القنوات تحت مسمى ومحتوى جديد وشعار جديد، وهو ما تسعى له إدارة المجموعة حالياً، بعد أن فقدة الأمل في عودتها بنفس المحتوى القديم، ونحن سنوافيكم بالجديد بشأن عودة القنوات من جديد.



متابعينا الأعزاء في مصر ودول شمال إفريقيا الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، تتردد أخبار بأن قنوات بي أوت كيو عادة للعمل عبر القمر الصناعي بدر 26، على التردد 11270 معامل الترميز 27500 أستقطاب أفقي، وأن البث هذا تجريبي ليعمم في القريب العاجل في جميع الدول العربية، ونحن نتابع معكم الأخبار أول بأول وسنوافيكم بكل جديد.

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تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

متابعينا الأعزاء نحن متواصلون معكم بكل جديد عن ترددات الباقة الجديدة، وسنوافيكم بأخر الأخبار الخاصة بقنوات بي أوت، لعلمنا بأن عشاق القنوات بالملايين في كافة أرجاء الوطن العربي.