List – أحدث “تردد قنوات أفلام أجنبي” حديثة مترجمة جديدة 2019 على النايل سات| شاهد...

قنوات أفلام أجنبي واستقبل تردد أقوى قنوات افلام اجنبي عبر موقعنا بصفة مستمرة تردد قنوات أفلام أجنبي حديثة 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات، و أحدث ترددات قنوات الأفلام الأجنبى 2019 حديثة وجديدة المفتوحة على النايل سات بدون تشفير حيث نعرض سلسلة متنوعة من القنوات التي تخصصت في عرض باقة متنوعة من الأعمال الأجنبية، سوف تردد قناة نجوم هوليود 2019 علي النايل سات افلام اجنبي رعب بدون فواصل،نقوم بتجميعها لعشاق ومحبي متابعة الأفلام الأجنبية المتنوعة لكي يتسنى لكم متابعة معظم قنوات الأفلام الأجنبية بكل سهولة، وتجعلوها من القنوات المفضلة لديكم، فتابعونا.

تردد قناة زي افلام Zee Aflam 2019 افلام اجنبية جديدة، فقنوات الأفلام الأجنبي عبر القمر الصناعي النايل سات عديدة وكلها متميزة بعرض الأفلام الأجنبية منها الحصري والجديد والقديم، أقوي ترددات قنوات أفلام أجنبي حديثة 2019 فتابعونا.

تعرف على:

قنوات أفلام أجنبي منها: تردد قناة هالك أكشن 2019.

#تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد 2019، تردد “قناة إم بي سي أكشن” MBC Action

اضبط تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديد 2019.

استقبل ترددات جميع قنوات الافلام الاجنبية على النايل سات 2019 الجديدة

أبرز تردد قنوات الأفلام الأجنبي على النايل سات 2019

تردد قنوات الأفلام الأجنبي حيث أن القنوات تشتهر على القمر الصناعي نايل سات بكثرة، فهي من القنوات التي اهتمت بأن يكون محتواها للإعلام العربي فعرض هذه القنوات بعض القنوات الأفلام الأجنبية المترجمة وأيضاً المدبلجة إلي العربية، ليتابعها قطاع كبير من الجمهور العربي حول العالم، كما أن بعض القنوات تخصصت بعرض أفلام الأكشن ذات الطابع الإثارة والتشويق التي تنال إعجاب الكثيرون وخاصة الشباب، كما تتعدد القنوات التي تعرض محتوى أجنبي متنوع التصنيف منها الرومانسي والرعب والأكشن والخيال العلمي والاجتماعي والكثير والكثير من أجمل وأروع الأفلام الأجنبية المتنوعة التي تعرض عبر تلك القنوات لتناسب جميع الفئات العمرية، والتي يفضلها الجماهير العريضة على مستوى العالم، فتابعونا وسوف نستعرض معكم تلك القنوات ذات المحتوى الأجنبي.

احدث تردد قنوات الأفلام والمسلسلات الهندية 2019 مدبلجة على النايل سات و كل الأقمار الصناعية

قناة mbc 2 على النايل سات 2019

وهي من أول القنوات التي حرصت على تقديم مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية مجانًا لجمهور الوطن العربي والشرق الأوسط بدون تشفير، فقدمت باقة متنوعة من الأ فلام الأجنبية لكبار نجوم هوليود، وقد تميزت قناة ام بي سي 2 بتقديم الأ فلام الأجنبية المختارة المترجمة إلي العربية متنوعة التصنيف مابين الأكشن الرومانسي والكوميدي، لذا نالت استحسان الجمهور العربي في مختلف الدول العربية.

تردد قناة mbc 2 عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة العديد من الأفلام الأجنبية المنوعة من خلال قناة إم بي سي تو عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي لمتابعة مجانية.

تردد قناة دبي 1 Dubai One 2019 على النايل سات

قناة دبي وان من أبرز القنوات العربية المتخصصة في عرض محتوى أجنبي متنوع مابين أفلام ومسلسلات درامية متنوعة التصنيف، فقناة دلي وان أصبحت من أشهر القنوات العربية عبر القمر الصناعي النايل سات في تقديم أجمل وأروع الأفلام والمسلسلات الأجنبية، ما جعلها تنال أعلى نسبة مشاهدة من بين القنوات الأخرى.

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تردد قناة دبي وان.

تردد/ 11785

معدل الترميز/.27500

تردد قناة نجوم هوليود على القمر الصناعي نايل سات

قناة نجوم هوليود من أهم القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية متعددة الجنسيات منها الأفلام الأمريكية والصينية والروسية وغيرها، وتعود ملكيتها لمجموعة ماجستيك الفضائية المصرية، حيث تميزت بعرض محتوى متنوع التصنيف مابين الأكشن والرعب والكوميدي والرومانسي، كما تميزت قناة نجوم هوليود بأنها تقوم بعرض أفلام 3D لمدة ساعة يوميا عبر شاشتها العادية وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة MBC Bollywood على النايل سات

قناة MBC Bollywood هي من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض الأفلام الهندية الرائعة المدبلجة إلى العربية، التي تنال استحسان كبير عند متابعيها في الوطن العربي، ويمكن متابعتها من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

تردد قناة بي فور يو أفلام عبر النايل سات

قناة بي فور يو أفلام عبر النايل سات، هي واحدة من أهم القنوات ذات المحتوى المتنوع الهادف قناة بي فور يو أفلام، فقد تخصصت في عرض الأفلام الأكشن والرومانسي والرعب والعديد من الأفلام الأجنبية المتميزة التي تناسب مختلف أفراد الأسرة العربية.

القمر التردد معدل الترميز معدل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11938 27500 5/6 عمودي

تردد قناة mbc action 2019 على النايل سات



قناة mbc action من القنوات المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات والبرامج المتميزة التي تعجب قطاع كبير من الجمهور العربي حول العالم، فهي تعرض الأفلام الأجنبية المتميزة وخاصة أفلام الأكشن والحركة والإثارة، التي تنال إعجاب الكثيرون بمختلف فئاتهم العمرية.

القمر التردد معدل الترميز معدل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11470 27500 4/3 عمودي

تردد كايرو وان أكشن

قناة كايرو وان أكشن تخصصت في عرض باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية العالمية الحصرية المشهورة على مستوى العالم، لذا حظت قناة كايرو وان أكشن على نسبة مشاهدة عالية، لتقديمها محتوى ذات تنافسية عالية الجودة، وسوف نستعرض معكم تردد القناة لاستقبالها بدون عقبات سواء في التشويش أو التقطيع.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12562 27500 عمودي

تردد قناة توب موفيز

قناة توب موفيز، من القنوات المتميزة عبر لقمر الصناعي النايل سات والتي استطاعت أن تنال إعجاب قطاع كبير من محبي الأفلام الأجنبية ذات الطابع المثير المليء بالتشويق، فهي تعرض أفلام الرعب المتنوعة وتتابع أحدث الأفلام بالإضافة لعرضها أخبار نجوم.

تردد قناة سبايدر اكشن

قناة سبايدر اكشن من احدث القنوات التي ظهرت عبر القمر الصناعي النايل مع بداية عام 2019، وتخصصت في عرض باقة من الأفلام لأكشن الأجنبية ذات طابع الحركة والإثارة، وتميزت بتقديم الأفلام مع قلة الفواصل الإعلانية عبر شاشتها، لذا نالت إعجاب الكثيرون في مختلف البلدان العربية.

تردد قناة Dtv الجزائرية

قناة Dtv الجزائريه من القنوات العربية التي تميزت بعرض باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية المثيرة والحصرية وتعرضها للجمهور العربي حول العالم.

تردد قناة الفجر 2019

تعرض قناة الفجر علي القمر الصناعي نايل سات العديد من الافلام الاجنبيه المسلسلات الاجنبية الحديثة .

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب نايل سات 10922 27500 رأسي

تحديث ترددات قنوات أفلام أجنبي حديثة 2019

وإليكم تردد العديد من القنوات الحديثة التي انطلقت على الأقمار الصناعية واشتهرت بين القنوات الفضائية بعرضها العديد من الأفلام الأجنبية المميزة لجميع المشاهدين وجميع الأذواق:

قناة سبايدر مان أكشن تردد 12604 – أفقى. معامل ترميز 27500 قناة Hollywood Horror تردد 12562 – راسي. معامل ترميز 27500 قناة Imagine Movies تردد 12360 – راسي. معامل ترميز 27500 قناة KTV CH2 تردد 11678 – افقي. معامل ترميز 27500 قناة LTV تردد 102727 – افقي. معامل ترميز 27500 قناة kana تردد 12226 – افقي. معامل ترميز 27500 تردد قناة Time Movies تردد 11137 (h) معامل ترميز 27500 قناة شاروخان فيلم تردد 10873 راسي معامل ترميز 27500 قناة إيران فيلم تردد 11641 – أفقى معامل ترميز 27500 قناة طلقة هندى تردد 11603 – أفقى معامل ترميز 27500 قناة فاميلي هندي تردد 12562 راسي معامل ترميز 27500 تردد قناة D movies علي النايل سات تردد 12604 افقي معامل ترميز 27500 تردد قناة كانا KANA TV على نايل سات 2019 التردد الأول 12226 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500التردد الثانى 11513 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500 تردد قناة ال تى ڤى | LTV تردد 10727 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500 تردد قناة إماجين موڤيز | Imagine Movies تردد 12360 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500 تردد قناة بى فور يو بلس | B4U Plus تردد 12226 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500 تردد قناة الكويتية الثانية | KTV CH2 التردد الأول 11678 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500

التردد يعمل فقط فى : ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج )

التردد يعمل فقط فى : ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج ) التردد الثانى بتقنية FULL HD وهو 11054 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500 تردد قناة ام بى سى | MBC التردد الأول 11938 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500

التردد الثانى 11471 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500

التردد يعمل فقط فى : ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج )

التردد يعمل فقط فى : ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج ) التردد الثالث 11559 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500

التردد يعمل فقط فى : ( غرب ليبيا – الجزائر – تونس – المغرب – موريتانيا ) تردد قناة نجوم هوليود موڤيز | NJOOM HOLLYWOOD تردد 12562 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500

التردد يعمل فقط فى : ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج ) تردد قناة الرعب | SCARE تردد 10873 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500 تردد قناة Dtv الجزائريه تردد 12406– أفقي أو H أو V – معامل ترميز 27500 قناة GM MOVIES 12096 H 27500

على قمر ياه سات

قناة شاروخان فيلم – تردد 10873 راسي قناة سبايدر أكشن -تردد 12604 – أفقى قناة Hollywood Horror -تردد 12562 – راسي قناة Imagine Movies – تردد 12360 – راسي قناة LTV – تردد 10727 – أفقى قناة إيران فيلم – تردد 11641 – أفقى قناة طلقة هندى – تردد 11603 – أفقى قناة فاميلي هندي – تردد 12562 راسي قناة KTV CH2- تردد 11054 – راسي قناة KANA – تردد 12226 – افقي

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ونسعد باستقبال رسائلكم واستفسارتكم او طلب تردد اى قناة اخرى من خلال موقعنا عرب فور نيوز عبر التعليقات.