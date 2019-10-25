ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2020 للأطفال ومتابعة أفضل أفلام الكرتونية

ننشر لكم ترددات قنوات الأطفال والكرتون لعام 2020 للأطفال في هذا المقال، حيث تعتبر هذه القنوات من أهم القنوات الموجودة على شاشة التلفزيون، لأن الأطفال بحاجة إلى تقضية وقت فراغهم أمام هذا النوع من القنوات التي خصصت من أجلهم وتقدم محتويات تفيدهم وتسليهم، فمن خلال متابعة هذه القنوات يمكنكم متابعة أفضل أفلام الكرتون الجديدة.

تردد قنوات الأطفال والكرتون 2020

يفضل الآباء والأمهات الحصول على قنوات الأطفال من أجل أطفالهم لكي يتعلموا أمر مفيد أثناء المشاهدة، فالقناة الجيدة تساعد في تربية الطفل، لأن تربية الأطفال تتأثر بكل ما يوجد حولهم من شارع ومدرسة وتلفزيون ومنزل، ولذلك نقدم لكم أهم ترددات هذه القنوات.

تردد قناة سبيس تون:

تقدم هذه القناة أهم الأفلام الكرتونية منذ سنوات كثيرة، فهي من أقدم قنوات الأطفال في العالم كله، والتي تضم أيضاً مجموعة من الأناشيد العربية والأجنبية التي يحبها الأطفال ويتأثروا بها، وتردد هذه القناة هو:

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11785 27500 عمودي ألي

تردد قناة أطفال ومواهب:

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تعتبر هذه القناة قناة سعودية، ولكنها مشهورة في عالم الأطفال بتقديمها لأجمل الأغاني والكليبات، ومنهم: أمي الحبيبة، يا رمضان، أختي الصغيرة، وداع تالا، ووافي العيد، وتردد القناة هو:

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11353 27500 عمودي ألي

تردد قناة سمسم:

تم تصنيف هذه القناة من القنوات الدينية الإسلامية التي تهتم بالأطفال المسلمين الموجودين في جميع أنحاء العالم، وتقوم بتعليمهم مبادئ وتعاليم الإسلام، وقدمت القناة عدد كبير من البرامج الهادفة للأطفال، وترددها هو: