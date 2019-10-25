تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljannah الفضائية على النايل سات

يعد تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljannah من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من جانب الأسر والعائلات العربية على محرك البحث جوجل خلال الفترة الماضية، حيث تحرص إدارة قناة طيور الجنة على مساعدة الأطفال بشكل واضح على تحسين لغة التخاطب لديهم قبل التحاقهم بمرحلة التعليم في الحضانات والمدارس، بالإضافة إلى تشجعيهم على الإبتكار والإبداع، وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع “اعرف نيوز” تردد طيور الجنة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

تمكنت قناة طيور الجنة من جذب اهتمام المعلمين والمعلمات أيضاً، لأنها لا تعد قناة ترفيهية فقط بل أنها تهتم بتعليم الأطفال من خلال تقديم أغاني وأفلام كرتونية وأناشيد تعليمية تعلم الأطفال أسماء الطيور والحيوانات والحروف العربية والإنجليزية والأرقام بالإضافة إلى عرض أغاني تعملهم الفرق بين الألوان بشكل مبسط، وهو ما جعل الآباء والأمهات يحرصون على مشاهدة أبنائهم لهذا المحتوى التعليمي المتميز، وبذلك استطاعت قناة طيور الجنة من تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

ولذلك أصبح تردد قناة طيور الجنة toyor al janah الجديد يتصدر محرك البحث على جوجل خلال الفترة الماضية، وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على أحدث تردد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات:

اسم القناة طيور الجنة Toyor Aljannah القمر الصناعي نايل سات Nilesat التردد 11315 الاستقطاب رأسي “عمودي” V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

قناة طيور الجنة Toyor Aljannah

تم تأسيس قناة طيور الجنة في عام 2008 من قبل رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وأصبحت في خلال غضون سنوات قليلة واحدة من أشهر 5 قنوات للأطفال على العالم العربي، كما تمكنت قناة طيور الجنة toyor al janah من دخول قلوب الأطفال الذين يحرصون على مشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى متميز يومياً سواء المحتوى التعليمي أو الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية الشيقة التي تعرضها القناة على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع، وهو ما تسبب في جعل تردد قناة طيور الجنة من بين الأعلى بحثاً في الوطن العربي.