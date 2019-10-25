تردد قناة طيور بيبي Toyor baby على النايل سات

تردد قناة طيور بيبي أصبح من بين أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثيرين، حيث تمكنت طيور بيبي خلال السنوات الأخيرة من احتلال مكانة متقدمة بين قنوات الأطفال الفضائية المختلفة في الوطن العربي مثل قناة قناة ماجد وقناة كرتون نتورك بالعربية وقناة mbc3، وذلك نظراً لاهتمام قناة طيور بيبي بتقديم محتوى يناسب جميع الفئات العمرية للأطفال، وموقع “اعرف نيوز” ينشر لكم من خلال سطور هذا التقرير تردد طيور بيبي Toyor Baby الجديد على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة طيور بيبي

يتميز المحتوى الذي تقدمه قناة طيور بيبي للأطفال من برامج وأفلام كرتونية وأغاني وأناشيد وغيرها، بأنه محتوى حصري وخاص بها وحدها، ولا يتم عرضه على أي قناة أخرى، وهو ما جعلها من القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال في الشرق الأوسط و الوطن العربي مؤخراً، ويمكنك الاستمتاع بمتابعة كافة المواد والبرامج الترفيهية التي تقدمها من خلال ضبط أحدث تردد لقناة طيور بيبي للأطفال على نايل سات من خلال الجدول التالي:

اسم القناة قناة طيور بيبي Toyor Baby القمر الصناعي نايل سات Nilesat التردد 11392 الاستقطاب رأسي “عمودي” V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

قناة طيور بيبي Toyor Baby

أصبحت قناة طيور بيبي، الشقيقة الصغرى للقناة الأردنية طيور الجنة التي تأسست عام 2008، تحقق ملايين المشاهدات من مصر وجميع البلدان العربية، ويهتم أغلب الآباء والأمهات باستقبال تردد قناة طيور بيبي 2020 على أجهزة الاستقبال لديهم من أجل شغل أوقات فراغ صغارهم في برامج وأناشيد تنمي من مهاراتهم وتوسع مداركهم.