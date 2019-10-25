تردد قناة توم وجيري (Tom and Jerry) للأطفال على نايل سات على جميع السيرفرات

يتابع الجميع المسلسل الكرتوني الشهير “توم وجيري”، حيث إنه له مكانه خاصة عند الكبير قبل الصغير، ويستمتع الجميع بمطاردات القط توم للفأر جيري، لكن هل تعلم أنه أصبح هناك قناة متواجدة على القمر نايل سات تستطيع من خلالها والاستمتاع بحلقات أكثر لتوم وجيري، وفقًا للقناة الجديدة المتواجدة على القمر نايل سات تتواجد كل حلقات المسلسل الكرتوني الشهير “توم وجيري”، ويمكنك من خلالها القناة المشاهدة لجميع الحلقات.

تردد قناة توم وجيري (Tom and Jerry) على نايل سات:

وعلى الرغم من أن مسلسل “توم وجيري” يعتبر من أشهر مسلسلات الكرتون التي تم إنتاجها في القرن العشرين، لكن هناك الكثيرين لا يجدون الحلقات دائمًا ولكن يمكن من خلال القناة المتواجدة على القمر نايل سات مشاهدة جميع الحقات الآن، التردد: 11354، الاستقطاب: عمودي V، الترميز: 27500 – 3/4.

كيف بدأ مسلسل “توم وجيري Tom & Jerry؟

بدأت الفكرة من خلال شركة ميترو جولدوين ماير M-G-M، وتدور الفكرة حول القط توم والفأر جيري، وحققت الحلقات الأولى له، نجاحاً واسعاً واستطاعت حصد سبع جوائز أوسكار، وتم إنتاج 300 فيلم للشخصية توم وجيري على مدار 60 عاماً، ولكن من خلال تردد قناة توم وجيري (Tom and Jerry) على نايل سات تستطيع مشاهدة جميع الحلقات الآن.